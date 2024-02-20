【開箱】《殺人者的難堪》 崔宇植以正義之名行兇

【明報專訊】韓劇在影視串流平台Netflix向來捧場者衆多，早前宣布今年會推出超過30齣韓劇及電影；改編自韓國同名網絡漫畫的《殺人者的難堪》，本月9日上架便打響頭炮，3天錄得310萬觀看次數，成為非英語節目榜一周收視亞軍，且看明日公布的Netflix收視，《殺》劇排名會否進一步攀升。

刑警調查連環兇案

《殺人者的難堪》由《他人即地獄》李昌熙執導，《上流寄生族》崔宇植與《我的出走日記》孫錫九合演；以「罪與罰」為主軸，探討殺害罪犯是否等於伸張正義？這扭曲的道德價值，值得觀眾好好思考。故事講述平凡大學生怡蕩（崔宇植飾）在便利店兼職下班後，回家途中意外殺死一名連環殺人犯，從此性格與價值觀出現180度轉變，從普通大學生變成「正義判官」，開始殺害罪犯。精明刑警張難勘（孫錫九飾）負責調查連環兇案，並與怡蕩展開永無止境的你追我逐，張難勘誓言「一定會抓到他的」。

改編同名網漫

《殺人者的難堪》改編自2010年推出的同名網漫，故事引人入勝，加上探討人生，大受讀者喜愛。劇集跟足原著漫畫，主角怡蕩在平凡家庭長大，然而沒有人生目標，也不想跟同齡友人一樣，為就業拚命讀書。怡蕩透過一次「誤殺」，找到自己人生的答案，就是不斷殺人。觀眾不禁反思怡蕩究竟是正義使者，還是偽善惡人；是受上帝委任的「英雄」，還是應該受審判的殺人犯？

（明日再續）