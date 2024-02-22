【娛樂場】亞洲電影大獎 入圍作品搶先登場

【明報專訊】《第17屆亞洲電影大獎頒獎禮》於3月10日假西九文化區戲曲中心舉行，亞洲電影大獎每年請來各地電影業界精英匯聚一堂，向世界各地宣揚亞洲電影文化，促進影迷與電影人交流。本屆首個節目「亞洲電影巡迴放映——精選電影」，限定放映7部入圍作品，以及舉行兩場特別放映，打響頭炮。

亞洲影人雲集香港 出席映後活動

是次活動嘉賓包括導演黑澤清、是枝裕和、顧曉剛、普拉沙納維然尼奇、松永大司，一眾導演將出席映後活動並與觀眾會面交流。此外，多名演員包括最年輕金馬影后林品彤，被譽為「影帝級男神」劉俊謙，《草木人間》蔣勤勤、陳建斌，蒙古新星Tergel BOLD-ERDENE，《愛很自私》鈴木亮平、宮澤冰魚，以及編劇坂元裕二及配樂大師石橋英子亦出席放映活動。

7部入圍作品加兩場特別放映

是次放映7部入圍作品，當中3部入圍最佳電影，分別為《12.12：首爾之春》、《無邪之境》及《光明之地》，其餘4部電影，包括同樣入圍3個獎項的《草木人間》和《怪物》，入圍最佳新導演和新演員的《風之城》及入圍最佳女主角的《小曉》。另安排兩場特別放映， 包括本屆評審主席、日本導演黑澤清的代表作《東京奏鳴曲》，以及第16屆亞洲電影大獎獲3項提名的《愛很自私》。其中《12.12：首爾之春》、《草木人間》及《光明之地》為香港首映。

《光明之地》導演分享製作過程

參與映後座談的電影人深度剖析創作，其中黑澤清執導代表作《東京奏鳴曲》曾奪得康城影展一種注目單元評審團獎及第3屆亞洲電影大獎最佳電影，他將出席映後座談，分享多年來的創作歷程；導演是枝裕和首次跟著名編劇坂元裕二合作，在電影《怪物》中以多角度敘述故事，在康城影展榮獲最佳劇本獎，兩人一同來港參與映後座談，與影迷交流；普拉沙納維然尼奇是斯里蘭卡當代最重要的電影導演之一，以斯里蘭卡經濟危機為背景的新作《光明之地》於釜山國際電影節獲金智奭獎，導演在映後座談除分享《光明之地》的製作過程，亦會談及斯里蘭卡電影業的現况；著名音樂家石橋英子去年憑《Drive My Car》獲得亞洲電影大獎最佳原創音樂後，再度與導演濱口龍介攜手，將本來為音樂表演創作的影像，同步發展成長片《無邪之境》，石橋英子將講解為電影配樂的心得，以及與濱口龍介合作的點滴。

「亞洲電影巡迴放映——精選電影」於3月7日至11日在3間指定戲院舉行，包括百老匯電影中心、圓方Premiere Elements戲院及太古城MOViE MOViE Cityplaza戲院，門票於2月24日起公開發售