《美麗有罪》森文迪斯執導 披頭四電影四部曲2027上映

【明報專訊】有關著名歌手的電影近年興起，並有機會入圍角逐奧斯卡獎項，樂壇天后Taylor Swift的音樂會紀錄片《The Eras Tour》去年在美國上映時，不少電影讓路，至今全球收超過2.6億美元（約20億港元）；被譽為史上最偉大樂隊的披頭四（The Beatles），相關音樂紀錄片不缺，卻從未出現披頭四傳記電影，《美麗有罪》金像導演森文迪斯（Sam Mendes）宣布，將會拍4部披頭四電影，每齣以一名成員的角度出發，預計2027年上映。

搖滾樂隊披頭四由約翰連儂（John Lennon）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、佐治夏里遜（George Harrison）及靈高史達（Ringo Starr）1960年在英國利物浦組成，1970年解散，創作過大量經典，紅遍全球。約翰連儂1980年底遭狂迷槍殺，終年40歲；佐治1999年遭一名妄想症患者持刀襲擊受重傷，兩年後因癌症不治逝世，終年58歲。餘下成員保羅及靈高現年分別81及83歲。

森文迪斯憑《美麗有罪》奪奧斯卡最佳導演，並拍過兩齣占士邦電影《新鐵金剛: 智破天凶城》和《007：鬼影帝國》；他前日稱計劃拍攝4部有關披頭四的電影，每部會從其中一名成員的角度出發，角色將在4部電影中交錯出現，並且已得保羅麥卡尼和靈高史達及其餘兩名成員的遺屬授權相關故事及歌曲版權應用。索尼電影負責發行4片，預計2027年上映，詳細計劃容後公布，但保證策略「創新而突破」。

有美媒指出4部電影同1年上映，對票房表現增加風險；然而歌手傳記片蔚然成風，《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》不單為扮演Queen樂隊主音Freddie Mercury的雷米馬力（Rami Malek）帶來奧斯卡影帝榮譽，該片2018年上映時全球票房大收逾9億美元，更讓Queen的歌曲翻紅。講述皮禮士利（Elvis Presley）的《貓王》去年同樣為男主角奧斯汀畢拿（Austin Butler）帶來金像獎最佳男主角提名，並且瞬間走紅。《The Eras Tour》雖不是戲劇，但Taylor Swift當紅，也令相關音樂會紀錄片成為熱話，捧場者衆。另外，有關流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）、早逝英國女歌手Amy Winehouse的傳記電影正在製作；《拿破崙》導演烈尼史葛（Ridley Scott），亦正商談拍攝有關兄弟組合Bee Gees的電影。

披頭四參與的紀錄片不少，例如《狂人之歌》（Let It Be），《魔戒》彼得積遜（Peter Jackson）執導的《披頭四：狂熱回歸》去年才在串流平台Disney+上架；披頭四的歌曲亦啓發了不少電影，像《戀愛心曲》等，不過像森文迪斯的拍攝計劃，則屬首次的戲劇嘗試。事實上，開拍消息傳出後，美媒已開始猜測誰有機會扮演披頭四，曾在《約翰連儂：不羈前傳》扮演少年連儂的《復仇者聯盟2：奧創紀元》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）被提及外，《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）、《旺卡》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）及《哈利波特》丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe），分別被指是扮演保羅麥卡尼、佐治夏里遜及靈高史達的可考慮人選。