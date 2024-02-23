Do姐拒訪問球星 唯獨碧咸例外

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）昨日到尖沙嘴擔任「金龍獻瑞醒獅賀歲」活動司儀，再度與Hello Kitty同台，同場還有堪輿學家李丞責。活動上，Hello Kitty送蝴蝶結給Do姐，寓意廣結人緣，繼續製造更多精彩節目，訪問更多重量級人物，長做長有，財源滾滾。

Do姐受訪時表示，早前為網上節目《The Do Show》赴美國洛杉磯訪問電影《沙丘瀚戰：第二章》導演及一眾演員，包括添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、奧斯汀畢拿（Austin Butler）、辛蒂雅（Zendaya）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）及施達倫沙士格（Stellan Skarsgard）等，行程緊密但開心，又可以跟眾星「集郵」。還有哪些想訪問的對象？Do姐不透露，稱不想給自己壓力。會否訪問球星？她說：「不會，我不看足球比賽，碧咸（David Beckham）就可以，他以前是球員，現在是名人。」提到早前擔任劉嘉玲主持內地綜藝節目《嘉玲自有約》嘉賓，Do姐說：「 很久沒接受訪問，我跟劉嘉玲是舊同事又合作過，似敘舊多些，談了很久。（為何肯接受訪問？）我經常訪問她丈夫（梁朝偉），接受她訪問好應該。」她稱在廣州拍攝一天，很久沒去廣州，覺得當地變化很大。

記者：柯美

攝影：劉永銳