【娛樂場】《茶餐廳》掀大光麵熱話 拍出香港情懷

【明報專訊】近日香港品牌即食麵成社交網熱話，有茶餐廳發文稱採用大光麵，也有被顧客問是否用大光麵？這個老品牌突然翻hit，跟谷德昭主持ViuTV節目《茶餐廳》有關；該節目上周六播映第5集「茶記解密」，主要解構加錢文化，例如凍飲要加兩蚊，出前一丁加5蚊，節目中訪問主攻茶餐廳市場的香港品牌「大光麵」負責人，他感慨說高峰期香港茶餐廳有八成用大光麵，但陸續被內地製造的即食麵取代，現在有八成茶餐廳選用比大光麵便宜兩三毫子的內地品牌。

由茶餐廳歷史講起

節目播映後有很大迴響，大光麵的100%香港製造獲網民力撐，《茶餐廳》拍出香港情懷也獲激讚。節目監製吳繼業說：「其他集數都好好睇，真心推！」《茶餐廳》共8集，每集一小時有不同主題，首集「茶餐廳的由來」由歷史講起，第2集「混雜性」講茶餐廳中西合璧下產生的食物，第3集「效率」，談到茶餐廳能代表港人，凡事講求快快快，有效率。

傳承三代 諗計生存

第4集「茶餐廳美學」，講舊式茶餐廳的裝修，紙皮石、卡位是增加食客的私密度，厚身的熱奶茶杯也特別有氣質。上周播映第5集「茶記解密」，除了談大光麵，也提到冰廠、茶餐廳內的廣告。錯過之前集數可在ViuTV網頁重溫。

監製：帶節目走出香港

今晚播映第6集「傳承」，自1950年代茶餐廳冒起，傳承至今，有些已傳了三代，例如灣仔的豪華咖啡茶廳、長沙灣新華茶餐廳等。究竟這70多年來，茶餐廳由內到外經歷了怎樣的轉變？又遇上過什麼困難與挑戰？有些食物消失了，例如唂咕、滾水蛋，又有些飲品一直流傳至今，例如凍檸茶，一杯看似簡單的凍檸茶，背後有多講究，會讓觀眾見識。之後兩集「挑戰」與「出路」講茶餐廳面對的挑戰，租金不斷上升又有其他類型餐廳競爭，生意難上加難，要諗計生存。移民潮下，讓茶餐廳文化在世界各地落地開花，但也有數十年老店因為兒子移民，無奈結業。

監製吳繼業對節目引起的迴響說：「這是香港情懷，觀眾有共鳴！茶餐廳好地道，每集不同的主題，讓觀眾知道茶餐廳並不簡單，不是平價劣食，節目有香港人的故事，希望帶這節目到香港以外的地方，在不同的平台上架。」他稱構思這節目題材後，覺得谷德昭最合適擔任主持，因他的社交平台有提過喜歡茶餐廳的波蘿油，他拍的電影也有茶餐廳場景。

《茶餐廳》慢工出細貨，節目由資料蒐集到後期製作花很長時間，製作團隊拍這類節目很有經驗亦很細緻，吳繼業說：「有人話『祥興』都執咗笠，𠵱家先播！因為我哋用電影級數的器材拍攝，亦要顧及有些平台的制式高要求，故花較多時間。」

《茶餐廳》

ViuTV逢周六晚上8時30分播放