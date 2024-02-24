【開箱】《魯斯汀：民運推手》 黑人同志雙重歧視 爭影帝強敵環伺

【明報專訊】第96屆奧斯卡頒獎禮香港時間下月11日舉行；今年角逐最佳男主角的5部入圍電影，佔了兩齣來自影視串流平台Netflix，除了《大師級愛情》畢利山巴（Bradley Cooper）外，還有去年11月上架、高文杜明高（Colman Domingo）主演《魯斯汀：民運推手》（Rustin）；1963年華盛頓大遊行黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）發表〈我有一個夢〉著名演說，高文扮演的魯斯汀（Bayard Rustin）正是在幕後策劃。當年非裔在主流社會是弱勢，背負男同志身分的魯斯汀更飽受雙重歧視，儘管天才橫溢，卻必須低調行事。

同志身分共產黨員受攻擊

《魯斯汀：民運推手》根據真人真事改編，或者先簡單介紹魯斯汀是何許人；他由祖父母撫養長大，中學時已顯露文武雙全的一面，既是球隊主將，且能言善辯，文筆、歌喉俱佳。魯斯汀曾加入美國共產黨青年團，着力種族議題；二戰期間，蘇聯欲聯美對抗德國納粹，透過第三國際終止美共的少數民族解放政策，魯斯汀遂退出，並從此不再相信共產黨。魯斯汀受印度聖雄甘地啓發，認為爭取種族平權，該以和平非暴力手段實踐，其後更啓發了馬丁路德金。

片中描述魯斯汀見多識廣、組織力強、人脈廣，而且點子多，號召二三十萬人遊行到華盛頓，讓馬丁路德金發表重要演說，凝聚人心，魯斯汀功不可沒；然而電影《魯斯汀：民運推手》也不只是歌功頌德，在白人伴侶兼社運同途眼中，魯斯汀會利用個人魅力「收兵」，片中的已婚牧師面對魯斯汀，在情慾、信仰與家庭之間掙扎正是一例。此片不像《馬丁路德金－夢想之路》，重現白人警察殘暴對待黑人示威者，大部分角色為非裔美國人，魯斯汀所面對的是同胞質疑，包括認為他野心太大，在政府願意讓步，還不思退，號召數以十萬人參與遊行。魯斯汀的性取向、過去參加共青團，均成為政敵的攻擊對象，即使一起爭取種族平權的同道人，也想劃清界線。片中他跟馬丁路德金（金博士）的友情顯得難能可貴，有一幕他到訪其家，跟金博士太太一起歌唱，與他們的小孩共舞，然後金博士才出現，兩人遙遙相對望，這是兩人因故疏遠了一段日子後重逢，然而他們均大志未竟，畢竟是民權運動的堅實戰友，這一幕彰顯了魯斯汀的魅力個性，也突出他與金博士的惺惺相惜。其後魯斯汀遭政敵公開其多年前在加州與兩男發生性行為被拘捕及入獄60天，成為了電視新聞，向來沒公開同志身分的魯斯汀，面對一衆年輕志工及社運朋友，幾近崩潰，直到金博士公開為其背書，遊行又空前成功，結束後他反而默默地撿垃圾，由高潮到結尾感動位，完美落幕。

奧巴馬授勳 旗下公司製作

《魯斯汀：民運推手》由《藍調天后》佐治禾夫（George C. Wolfe）執導，憑《夏菲米克的時代》贏過奧斯卡最佳原創劇本的布萊克（Dustin Lance Black）編劇，《中坑同學會》基斯洛克（Chris Rock）及憑《滯留生》（The Holdovers）贏得多個最佳女配角獎的達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph）參演。美國前總統奧巴馬伉儷成立的Higher Ground負責製作；2013年，時任總統的奧巴馬便給魯斯汀追頒總統自由勳章，屬最高的平民榮譽；身為美國史上首名非裔總統，奧巴馬卸任後成立製作公司，拍攝魯斯汀的傳記片，完全可以理解，始終種族平權、性小衆依然是美國社會一大議題。

翻閱新聞圖片，拍過《愛在無聲的街角》、《藍調天后》的高文杜明高，氣質遜於魯斯汀本人，但把一個內心掙扎又奮勇向前的人物，展現出複雜層次，讓觀衆同情這角色。不過今年奧斯卡他將面對同是非裔的《美式小說》（暫譯，American Fiction）謝菲韋特（Jeffrey Wright）、《奧本海默》施利安梅菲（Cillian Murphy）、《大師級愛情》畢利谷巴和《滯留生》保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）等強敵，勝算顯然不會太高。