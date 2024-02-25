劉以達雞冠頭造型開騷 何超儀撐拐杖做嘉賓

【明報專訊】劉以達在麥花臣場館舉行一連兩場《劉以達「尋根」作品展音樂會》前晚開鑼，他以藍色雞冠頭造型出場，以《希望之旅》為音樂會揭開序幕。

觀眾高呼「方丈加油」

劉以達先向觀眾拜年，又感嘆很多歌迷已移民海外，「我會演繹一生人嘅作品，不過都唔係一生人嘅，我都未死，可以用兩蚊雞搭巴士，所以之後仲會有新作品」。他本月27日61歲生日，現場觀眾祝生日快樂，更有觀眾高呼「方丈加油」，劉以達說：「多謝！但可唔可以叫我達哥。」

劉以達先後安排女歌手包仲欣、鄭嘉嘉及劉君冬上台演繹多首他創作及達明一派歌曲，之後解釋為何每次都找女歌手做嘉賓，「我唔搵男歌手演繹達明嘅歌，驚有比較，搵女仔唱就無咁易有比較」。輪到壓軸嘉賓何超儀撐拐杖出場，稱早前到英國為導演Tony Kaye拍片不慎「拗柴」。劉以達感謝超儀答應擔任嘉賓，即使腳傷仍堅持到來。超儀以助行架輔助，站着唱《崩裂》及《溜冰滾族》，劉以達大讚超儀歌聲愈來愈好。超儀笑道：「苦練了30年，唱歌老師都80歲。」順勢向劉以達邀歌。尾聲劉以達安排所有嘉賓上台合唱《今天應該很高興》為音樂會作結。

超儀與老公互相照顧

劉以達與何超儀騷後受訪。問到今次開騷是否有售票壓力？劉以達說：「唔知呀！老婆只叫我玩好個騷，唔好理呢啲。」何超儀表示一早應承劉以達，就算受傷也沒想過甩底。劉以達十分感動，大讚有「雷氣」。可會應對方要求寫歌報答？他說：「𠵱家玩法唔同，單寫歌已經過時，要諗啲新嘢。」超儀透露腳部骨裂，要8個星期才痊癒。問到大病初癒的老公陳子聰可有擔心？她笑道：「他不擔心！現在大家都傷殘了，有時冲涼不方便行來行去，他都有幫我攞嘢，互相照顧。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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