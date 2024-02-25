「法國奧斯卡」凱撒頒獎禮 《墮下的對證》6獎大贏家

《墮下的對證》茱斯汀楚特身兼導演編劇兩職，在凱撒獎大豐收，片中演殺夫疑犯的德國女星珊迪娜許勒（圓圖）亦大熱封后。（法新社）

【明報專訊】有「法國奧斯卡」之稱的第49屆凱撒頒獎禮前晚在巴黎奧林匹克劇院舉行；獲奧斯卡5項提名的《墮下的對證》，講述一宗妻子涉嫌殺夫的疑案，回到老家法國繼續大放異彩，除捧走最佳電影、男配角、原創劇本、剪接外，茱斯汀楚特（Justine Triet）奪最佳導演，珊迪娜許勒（Sandra Huller）大熱封后，合共6獎，成為大贏家。

講述世界出現神秘病毒、人類逐漸變成動物的奇幻電影《動物王國》（Animal Kingdom）捧走大部分技術獎，包括最佳配樂、音響、攝影、服裝設計、視覺效果等5獎。艾利耶禾特勒（Arieh Worthalter）憑真人真事改編電影《高特曼的審判》（The Goldman Case）中扮演左翼改革派激進分子Pierre Goldman稱帝。

路蘭奪終身成就獎

《奧本海默》有份角逐最佳外語片，結果敗給加拿大及法國聯合製作的《愛的本質》（The Nature of Love），後者講述中年哲學女教授被一名工匠吸引的故事。大會事先宣布《奧》片導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）是今年的終身成就獎得主，他從兩度合作《蝙蝠俠—夜神起義》和《潛行凶間》的法國女星瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）手上接過獎項。路蘭自言每次有新片在法國上映都很興奮，特別鍾情當地觀衆，覺得他們很愛電影，並影響了他。