【開箱】《特權樂園》 觸目窗明几淨 聽見亡靈哀嚎

【明報專訊】歷來有關二戰或集中營的電影不少，由《舒特拉的名單》、《讀愛》到《一個快樂的傳說》，幾乎數之不盡；當中有描述德國納粹的可怕，有側寫無知可變成幫兇，也有把集中營變成親子遊樂場的悲觀中見樂觀，但像今年角逐第96屆奧斯卡最佳電影等5獎的《特權樂園》（The Zone of Interest）般，從納粹指揮官一家的生活出發，絲毫看不到集中營生活，卻從細節及聲音感覺到生靈塗炭，則比較獨特。

真實人物 小說改編

《特權樂園》講述二戰時期，奧斯威辛集中營指揮官赫斯（基斯頓費杜飾）及其妻希穎（珊迪娜許勒飾）與子女居於集中營旁邊的花園平房，建構了理想家園。他們的世界看似歲月靜好，對於鄰近不時傳來的槍聲、驚嚎、火光、灰燼，一律不知也看不見……

赫斯（Rudolf Höss）及其家人是真實人物，他是奧斯威辛集中營任職最久的指揮官，而且惡名昭彰，是最先採用毒性最強殺蟲劑屠殺猶太人；二戰結束後不久赫斯遭處決，但死前寫下有關集中營的回憶錄。不過《特權樂園》並非改編自他的著作，反而來自馬丁艾米斯（Martin Amis）2014年出版的同名小說。

此片較特別的地方是渾然沒看到赫斯的兇殘之處；電影出現畫面的第一幕是他們一家在河邊游泳消閒，綠草藍天，絲毫沒有硝煙的味道；就算他們一家人居住的平房毗鄰集中營，也只看到屋頂和瞭望台。觸目所及房子窗明几淨，花園栽滿不同花朵，還有小小泳池與溫室，若不是赫斯上下班的一身軍服，跟戰爭怎會扯上關係？

留白鏡頭用意難解

戰爭與屠殺的可怕不在鏡頭前，而是畫面以外，包括不時聽見的槍聲、哀嚎、運送猶太人的火車聲、焚燒屍體的爐火聲。赫斯一家包括仍年幼的子女，卻好像對一切習以為常；只有外來者才會發現不尋常，而且受不了，像希穎的母親，遠道而來只睡了一個晚上，便留下字條匆匆離開。此片英語直譯是「利益的地區」，赫斯雖位至指揮官，但戰時怎可能物資充裕？但希穎穿上身的皮草，口袋裏藏有口紅，還有兒子晚上把玩的金牙，都在暗示赫斯搜掠了猶太人的物資留給己用，而一切像很平常。

《特權樂園》由拍過《皮下之慌》及《越世驚情》的祖拿芬基薩（Jonathan Glazer）執導，《決命13分鐘》基斯頓費杜（Christian Friedel）伙拍《爸不得妳快樂》珊迪娜許勒（Sandra Huller）演赫斯夫婦。珊迪娜剛巧是《墮下的對證》女主角，兩片由去年康城影展開始幾乎鬥足一年，《墮》片在康城贏得最高榮譽金棕櫚獎，《特》片則捧走評審團大獎；上周英國「奧斯卡」電影學院獎BAFTA，《特》片稍勝，贏得最佳英國電影、非英語電影及音效3獎，《墮》片只得最佳原創劇本，兩片下月在第96屆奧斯卡再度於最佳電影及導演兩獎正面交鋒。若以劇本及導演獎而言，《墮》片技高一籌；《特》片有不少畫面全黑的鏡頭，要留白還是要觀衆反思？另外，偷運水果女孩的段落，像夜視鏡拍出來的畫面，又為了什麽？據說全片採自然光拍攝，難道就真的避免美化大屠殺？才算真實呈現？

上映日期：2月22日