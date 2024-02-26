想過退出樂壇 泳兒轉曲風開竅事事爭取主動

【明報專訊】泳兒入行18年，深感做歌手好被動，所有幕前工作都要等公司安排，直至近年轉暗黑曲風才開竅，想做認為對的事就放膽爭取。她的新歌《無能 為力》去年底推出，雖很多人認為在樂壇頒獎禮前出歌好蝕底，泳兒表示是出歌策略，亦否認看淡獎項，稱獎項對她仍然很重要。

不想為爭獎急趕出歌

《無能 為力》是泳兒去年推出的第3首單曲，亦是「祝福三部曲」最終章。相比之前一年出4首單曲，泳兒承認放慢了腳步，「因想做好些製作，派歌的檔期都要想清楚，不是胡亂去派，有跟公司商量，公司亦有想法，認為那時派歌是最好的。我亦刻意將這首歌延遲推出，因MV後期有很多CG特效要做」。

雖然歌曲未能在樂壇頒獎禮分一杯羹，但泳兒並不介意，認為有得必有失，很難兩全其美，「保持質素最重要，不想為攞獎而做，太急趕做一件作品只會曇花一現」。泳兒否認看淡獎項，不過心態確實有點轉變，「仍然覺得獎項是一種肯定，不會說不想攞，沒有的話，來年就再努力點，這是我現在的心態」。

「自己能力不由別人定論」

泳兒表示《無能 為力》所講的不是工作方面，「自己的能力不應由別人定論，應該自己去感受，到最後都做不來，起碼嘗試過，這才甘心。（當初走暗黑風格也不被睇好？）都是，有部分人擔心我做不來，其實不止我一個，各行各業都存在這種問題。在這行，有歌手敲門都無人簽、音樂無人聽，但最終爆紅，所以真的不應由別人判斷你的能力。我想用歌曲鼓勵別人，無能為力這些事情，可能每天都發生，被看低反而要發奮，努力做好些」。

想試做形象指導開時裝店

泳兒回想入行後曾多次出現無能為力的感覺，例如多年前失聲，以及音樂上遇瓶頸位等，沮喪到萌生退出樂壇的念頭，全因本身性格倔強及熱愛音樂才能堅持至今，「其實堅持也不容易，以前永遠都得個等字，覺得等吓等吓就會有，現在心態改變了，想做就講出來，會去爭取，好似為歌曲宣傳，以前會等公司安排，但現在覺得有些有趣的宣傳手法可以試試，就會夠膽講，以前驚講出來被人笑，其實不必理會別人的想法和目光。（何時開竅？）由轉曲風開始改變。現在的狀態比失聲前更好，除了唱歌，想試多些不同東西，例如幫人做形象指導」。

泳兒以前的衣著給人感覺好奇怪，她解釋初出道經濟未許可，現在掙到一點錢，發掘對美感的觸覺，更有意開時裝店。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳