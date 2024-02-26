《最後生還者》佩特羅爆冷稱視帝醉上台

【明報專訊】第30屆演員公會頒獎禮（SAG）電視獎項，《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）在戲劇組面對《傳媒家族繼承人》馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen）、拜恩葛斯（Brian Cox）及基倫高堅（Kieran Culkin）等強敵環伺，結果脫穎而出，首封視帝。他致謝時稱以為不是基倫對手，尤其對方上月兩星期內摘下金球、影評人選擇及艾美獎3個視帝殊榮，「我有點醉，以為可以喝酒，現在出醜了，但多謝此獎。我自1999年加入演員公會，所以這真是一項榮譽，獻給所有其他提名者，但現在記不起你們的名字」，令台下爆笑。《傳》只拿下整體演出獎。

戲劇最佳女主角也有點爆冷，在《王冠》最後兩季扮演戴妃的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）過往只贏得最佳女配角，今次在SAG一舉封后，擊敗大熱的《傳媒家族繼承人》莎拉施努克（Sarah Snook）。謝洛米韋特（Jeremy Allen White）與阿優艾德比利（Ayo Edebiri）憑《大熊餐廳》成為喜劇組帝后，該劇亦捧走最佳整體演出，合共3獎成為電視大贏家。《齮齕人生》連尚燁及黃艾莉在迷你劇組稱帝封后，複製了金球、影評人選擇及艾美獎賽果，實現大滿貫。