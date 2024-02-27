伙馬德鐘張曦雯宣傳《再見‧枕邊人》 黃智雯自爆米蘭遇扒手 失4位數利市

【明報專訊】馬德鐘、黃智雯及張曦雯昨日出席劇集《再見‧枕邊人》宣傳活動，跟一眾同劇演員玩遊戲及派禮物，吸引大批市民圍觀。現場分享拍攝點滴，張曦雯開心再跟馬德鐘合作，對方看着她成長。馬德鐘大讚張曦雯演技進步，尤其今次展現瘋狂一面，好有驚喜，也佩服黃智雯專業，在寒溫天氣下捱凍拍落水戲，完全沒要求上水休息。黃智雯多謝馬德鐘傳授拍落水戲的安全技巧。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

已離巢無綫的黃智雯幫手為新劇《再見‧枕邊人》宣傳，稱為演好角色，花了不少心機做準備，所以很期待觀眾反應。提到劇中與張曦雯爭馬德鐘大打出手及互摑，黃智雯表示拍攝前好緊張，「因為現實中未試過打人，以前拍劇只摑男人，今次第一次摑女人，好驚摑花妝容、又驚太大力打痛對方，事前跟張曦雯綵排好多次，雖然正式拍攝好順利，但要就不同鏡位，故拍了近10次，拍完都有少少面腫，要敷冰消腫」。

錄下偷竊過程

黃智雯剛去完米蘭時裝周，稱首次參與經歷難忘，感受到現場氣氛很好，但離開米蘭前發生小插曲，她出外拍片打卡時，一時鬆懈，被扒手偷了裝滿利市的小袋子，「我手執攝錄機玩自拍，突然覺得手袋動了一吓，之後就發現利市袋不見了，不過沒受傷及證件沒被偷，也是不幸中的大幸。後來看回自己拍的片段，驚見扒手偷竊過程，一個年約30至40歲的女人，用圍巾遮掩，將手伸入袋裏偷走小袋子，「我太大懵，其實出發前很多親友都提醒我，要加倍小心財物，今次算是得到教訓，損失了4位數，但留下陰影，我打算將影片分享給身邊人看，提示大家小心」。

拍互摑戲綵排多次

張曦雯表示首次演反派角色，感覺很享受，「希望大家追劇後會憎恨我！劇中不覺得自己是第三者，黃智雯失蹤後，我才跟馬德鐘一起，又照顧她所生兒子，她突然回來才是第三者，我的角色為了家庭不擇手段」。提到與黃智雯互摑場面，張曦雯表示生平未試過打人，今次為了拍攝效果，事前跟黃智雯多次綵排，也叫對方不要手軟，「長痛不如短痛，劇本寫互摑後大家面上留有掌印，但我沒有掌印」。她稱本身性格平靜，有不開心事情只會爆喊發泄，又覺得為男人大打出手不值得，只會用力保護家人。

左右逢源好辛苦

馬德鐘被指好艷福，在黃智雯與張曦雯之間左右逢源，他笑說：「好辛苦，奉勸男士千祈不要試。」他同情角色很無辜，經常被身邊女人鬧，又要應付上山下海的動作場面，一點都不輕鬆。

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