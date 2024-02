《奧本海默》贏製片人公會最佳電影 81歲馬田史高西斯獲頒終身成就獎

next

【明報專訊】美國演員(SAG)、導演(DGA)及製片人(PGA)三大公會獎,一向被視為奧斯卡得獎指標,講述原子彈之父的傳記片《奧本海默》先奪SAG最佳整體演出、男主角及男配角,基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)再獲DGA頒發最佳導演,前日輪到PGA揭曉,《奧》片大熱贏得最佳電影,令奪「金」呼聲高唱入雲。另外,《花月殺手》81歲導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)獲頒終身成就獎,表揚他入行接近60年的非凡貢獻。

第35屆美國製片人公會獎前日在加州舉行頒獎禮,《奧本海默》奪得最佳電影大獎,監製愛瑪湯瑪斯(Emma Thomas)上台致辭,大讚台前幕後充滿熱誠,齊心解決困難,默默付出努力,不忘多謝基斯杜化路蘭為此片作出巨大貢獻,她說:「我已跟他合作4次,基斯不單是最佳導演和編劇,也是我們夢寐以求合作的最佳監製。」基斯感慨回應:「我們曾獲提名,得獎卻是首次;每次來到頒獎禮現場,我們都能感受到大家的支持,他們了解製作一部電影有多困難,更別說我們這些不符合所謂成功模式的電影了。」

PGA一直被視為奧斯卡風向計,回顧過去20屆得獎名單,其中15部作品奪得同屆奧斯卡最佳電影,去年由楊紫瓊主演《奇異女俠玩救宇宙》便是最新例子。至於失落金球獎和「英國奧斯卡」BAFTA的超級英雄動畫《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》,終在PGA反敗為勝,擊倒《蒼鷺與少年》、《元素大都會》、《忍者龜:變異危機》及《超級瑪利歐兄弟大電影》獲頒最佳動畫。電視劇集方面,《傳媒家族繼承人》、《大熊餐廳》和《齮齕人生》分別獲頒最佳戲劇、喜劇和迷你影集。

慶幸吻過愛姬森瑪

繼柏林影展後,《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯再獲PGA頒發終身成就獎,他致謝時憶述1965年出席比華利山酒店舉行製片人公會晚宴,當年只有22歲的他憑學生習作《It's Not Just You, Murray!》獲獎的趣事,「《綠楊移作別家春》女星愛姬森瑪(Elke Sommer)負責頒獎,當時我已不知所措,加利格蘭(Cary Grant)在台下大叫『吻她』,我唯有照做」,逗得哄堂大笑。最後馬田表示:「今晚對我來說意思非凡,感覺終於圓滿了,我已81歲,慶幸曾經吻過愛姬森瑪。」

過去曾經獲頒PGA終身成就獎的電影人包括「星戰之父」佐治魯卡斯(George Lucas)、兩屆金像導演史匹堡(Steven Spielberg)、《007》電影系列監製巴巴拉布歌莉(Barbara Broccoli)以及湯告魯斯(Tom Cruise)等。