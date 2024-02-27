《從前的我們》揚威獨立精神獎 場外反戰示威

【明報專訊】旨在表揚低成本創作的第39屆美國獨立精神獎（ISA），前日亦在加州舉行頒獎禮，加籍韓裔女導演宋席琳（Celine Song）首次自編自導長片《從前的我們》，賽前獲得最多5項提名，結果不負眾望，擊敗《五月的你 十二月的她》、《慾流雙行道》、《美式小說》（暫譯，American Fiction）、《All of Us Strangers》及《We Grown Now》贏得最佳電影之餘，兼奪最佳導演兩獎，成為今屆大贏家。

宋席琳致謝時稱，《從前的我們》講述一個關於「天命」的故事，「意謂我們在某日某地遇上某人並非偶然，而是經歷很多世代的因果。當我拍攝這部電影時，正是懷着這份感覺……我認為頒獎禮現場每個人都有類似感覺，這令我不再孤獨，謝謝大家所做的一切」。去年ISA最佳電影得主《奇異女俠玩救宇宙》順利捧走同屆奧斯卡，且看《從》片能否延續這「優良傳統」。值得一提的是，ISA只限製作費在3000萬美元（約2.34億港元）或以下獨立電影參賽，因此《奥本海默》、《Barbie芭比》及《花月殺手》等荷李活大製作均不獲提名。

《美式小說》失落最佳電影，但仍獲頒最佳劇本，演技獎近年不分性別，謝菲韋特（Jeffrey Wright）憑此片打敗《從前的我們》劉台午及Greta Lee、《五月的你 十二月的她》妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、《Memory》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）及《All of Us Strangers》安德魯史葛（Andrew Scott）贏得最佳主角；《滯留生》更包辦最佳女配角（達芬采蘭杜夫）、新演員（多明尼薩沙）及攝影合共3獎，以量取勝。法國片《墮下的對證》則奪得最佳國際電影。

劇集獎項方面，Netflix《齮齕人生》獲頒最佳新劇，艾美獎視后黃艾莉（Ali Wong）擊敗《齮》劇拍檔連尚燁（Steven Yeun）、《最後生還者》貝拉藍斯（Bella Ramsey）、《末日謎殺》愛瑪歌連（Emma Corrin）及《嗡嗡作響》多明妮菲斯珀（Dominique Fishback）奪得最佳新劇主角；《最》劇尼克俄夫曼（Nick Offerman）贏最佳配角，特別鳴謝HBO敢於拍攝同性戀題材，他致謝時稱：「有恐同人士問我，為什麼此劇要加入同志角色？我說他們並非同性戀，只是愛情故事而已。」贏得台下熱烈掌聲回應。

頒獎禮舉行期間，位於聖莫尼卡碼頭的會場外有不少示威者高呼「解放巴勒斯坦」、「解放加沙」等口號，大會司儀幽默回應：「我們正身處沙灘中，聆聽人們在實踐言論自由。」