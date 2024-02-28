王菲謝霆鋒機場耍花槍放閃

【明報專訊】王菲與謝霆鋒到日本度新歲，前日由日本回北京，兩人抵北京機場被發現，行蹤泄「蜜」，一度登微博熱搜。王菲跟霆鋒坐禁區內的電動車時被發現，有粉絲追車攝錄，王菲心情不俗幫粉絲簽名，又好奇粉絲用的相機，她說是「寶麗萊」時，被霆鋒更正是「拍立得」，王菲撒嬌輕拍霆鋒手臂。有粉絲向王菲說「姐姐再見」，她一臉愕然跟霆鋒說：「她叫我姐姐。」兩人放閃行為成網民熱話。

另外，王菲前夫李亞鵬日前做直播對鏡頭哭，「#李亞鵬直播哭窮」成熱題，他在直播說吃了一星期外賣，邊哭邊說自己已經還了十多年的債。

娛樂組