遭薛家燕誤認佗B連詩雅 衛詩雅爆笑拍肚否認有喜

【明報專訊】衛詩雅前晚到新城電台接受薛家燕（家燕姐）主持的節目訪問，大談入行16年憑電影《不日成婚2》首次角逐香港電影金像獎最佳女主角心路歷程。衛詩雅戲中與剛宣布榮升父親的陳家樂飾演夫妻，她被家燕姐誤會是拍檔的大肚老婆連詩雅，一見面即連番恭喜，令她笑不攏嘴，尷尬連忙拍拍肚皮否認大肚，場面搞笑。

自薦做陳家樂BB契媽

家燕姐笑言經常擺這些烏龍，知道衛詩雅爭影后，戥對方開心。衛詩雅直認經常被誤認是連詩雅，呼籲大家不要再恭喜她的父親，「爸爸的朋友很多時都誤會關我事，成日恭喜我結婚，今次不要再恭喜我，父親不是抱外孫，爸爸的女兒是姓衛的」。她表示一早恭喜了陳家樂當爸爸，舉手自薦做契媽。衛詩雅曾講過陳家樂生仔她就結婚，問何時找數？她反口說：「童言無忌，戲子講說話唔好信，我冇講過他生第幾個先嘛！」

問衛詩雅對爭影后可有信心？她說：「隨緣啦，知自己入圍都好驚訝，不過好興奮，感覺好似為這套戲台前幕後爭一口氣，感受很深，覺得16年堅持無白費。」她稱首選與提名最佳女配角的金燕玲齊齊行紅地氈，不想與陳家樂行，並已準備得獎感言和戰衣，可會超性感？衛詩雅說：「問題係我冇嘢睇，露排骨，要性感冇所謂，最緊要靚，不過要和金姐姐行夾一夾先。」

家燕姐不敢閂門冲涼

家燕姐對於李影離世十分難過，稱最初收到消息也不相信是真，要很多朋友證實才相信，「我們在麗的時候好熟，有合作，不過疫情關係冇乜見」。家燕姐表示因而令她醒覺自己年齡漸長，出入要小心，不要跌親，早前仙度拉跌倒也叮囑她要小心，「我冲涼好趕時間，幾分鐘就冲完，個女都有叫我冲慢啲，𠵱家冲涼唔敢閂實度門，至少嗌都有人聽到」。

記者：林祖傑