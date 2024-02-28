71歲Taylor父涉打攝影師 澳警調查 發言人稱對方挑釁 威嚇掟女員工落水

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift周一（26日）完成澳洲7場演唱會，據報已轉飛下一站新加坡，離開前卻發生其父Scott Swift涉嫌打攝影師事件，澳洲警方介入調查，承認接報一名71歲男子毆打一名51歲男子後離開現場。Taylor一方向傳媒表示，當時有兩男顯得挑釁，來勢洶洶擠向Taylor，抓其保鑣，還威脅說要把女員工掟落水。

據美國BillBoard報道，Taylor Swift的《Eras Tour》巡迴演唱會澳洲站分別在墨爾本及悉尼合共演出7場，招待約60萬觀衆；本月26日（周一）完成悉尼最後一場後，據報團隊登上豪華遊艇，當地時間周二凌晨約兩點半，被大黑傘遮擋上半身的Taylor在父親Scott陪同下從中立灣碼頭（Neutral Bay Wharf）上岸。根據澳洲9 News電視台在YouTube頻道播出的新聞片段所見，拖着女兒的Scott向鏡頭舉中指。其後有Taylor的保鑣團隊撐巨型黑傘遮擋鏡頭，但隱約可見Taylor登上房車，畫外音則聽見零碎聲音，包括有人重複說：「不是我。」

Taylor父從事金融業 曾效力美林

報警稱遭Scott Swift打臉的是51歲攝影師Ben McDonald，聲稱Taylor Swift的保鑣撐傘阻礙他拍照，Taylor上車後，他遭一名男子上前毆打，「我在這行23年，從未試過被人這樣打臉」，又強調自己沒挑起事端。Taylor一方的發言人向《滾石》雜誌等傳媒發聲明表示，事發時有兩人來勢洶洶擠向Taylor，抓住保安人員，又威脅要把女員工掟落水。不過Ben McDonald反擊稱當時唯一在場的女性只有Taylor Swift。

現年71歲Scott Swift與太太Andrea育有長女Taylor及兒子Austin；Scott曾任職股票經紀，並為美林證券工作，又成立金融顧問公司。當Taylor Swift夢想成為歌手，從鄉謠音樂起步，Scott又毫不猶豫把事業重心遷移至田納西州納什維爾，調職至當地的美林證券。父女倆感情很好，之前Taylor多次入場看美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）比賽，Scott陪伴在側。今次Taylor到澳洲開騷，他亦在現場打點，不但分發三文治等給粉絲，台灣樂壇天王周杰倫夫婦聲稱獲邀看墨爾本站演出，周太昆凌亦在社交網分享跟Scott的合照。

聲稱被打者涉竊聽妮歌潔曼

另一方面，有美媒翻查Ben McDonald舊帳，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）2005年入稟指Ben及其朋友Jamie Fawcett，在妮歌位於悉尼的寓所安裝竊聽器，獲法庭頒禁制令，要求兩人與妮歌及其住所保持至少60呎距離。