丁子朗余宗遙黃星綽輸比賽贏友誼 黃奕斌冼靖峰文佐匡團結爭入團

丁子朗、黃星綽和余宗遙已被淘汰，各人在比賽有不同得着，獲益良多。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】無綫選秀節目《亞洲超星團》播映3個多月，65名來自不同地方的練習生經過多輪考核，選出18名參與3月9日在澳門舉行的「成團之夜」總決賽，爭取9個出道名額。《聲夢傳奇》出身的24歲黃奕斌在第3輪超星練習生排第3，是香港代表成績最佳；同是《聲夢》系列的25歲冼靖峰與24歲文佐匡分別位列第7及第16位，他們會盡全力希望獲得好成績。冼靖峰參賽時「抱不想輸畀人睇」心態作戰；黃奕斌認為比賽令他懂得找方法控制緊張情緒和抗壓。黃奕斌、冼靖峰、文佐匡與被淘汰出局的丁子朗、余宗遙及黃星綽接受《明報》專訪，談到參賽感受，他們表示沒有抱私鬥心態，比賽中常互相提點，發揮香港人團結精神。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

就讀北京中央戲劇學院的黃奕斌，未畢業便回港參加《聲夢傳奇》，今次參加《亞洲超星團》令他懂得找方法控制緊張情緒和抗壓，「每一局比賽都是隊制形式鬥唱跳，講求團體合作精神。每次臨出場前，我必定與丁子朗互相拍對方背脊以示打氣，有他鼓勵，好似比較安心」。他上陣前還會做掌上壓谷胸膛，感覺更有安全感。

黃奕斌有留意網上的好壞評語，想以個人實力和最真實性格，吸引觀眾關注，「很多人覺得我識跳舞，仍在不斷求突破，最想成為隊中的『跳舞擔當』，一提起跳舞，大家會馬上想到黃奕斌」。他明白要成為真正偶像，苦練跳舞唱歌外，表情管理都好重要，可以隨時在鏡頭前發揮最佳狀態。

冼靖峰壓力大 一度失聲

冼靖峰參賽以來屬人氣練習生之一，排名在較前位置，曾打入10強，他直認感意外驚喜，因而非常緊張每次演出，不容有任何錯失，形成一定壓力。鬥心極強的他說：「我承認當初抱『唔想輸畀人睇』心態作戰，很想在65人中讓觀眾留意到『香港代表』的努力和實力。從《聲夢傳奇》入行，以前最驚跳舞，很想逃避。參加《超星團》經歷4個多月訓練，對自己要求愈來愈嚴格，好擔心每次做得未夠最好，常自我鞭策。特別多謝黃星綽，他細心教導我跳舞基本動作姿勢，等我掌握竅門，慢慢改進。」

冼靖峰在訓練期間壓力太大，加上缺乏休息，引致體力不支，一度失聲，自此他改變唱腔和唱法，平日盡量細聲說話養聲。之後再從形象入手，包括化妝、髮型、衣著、身形管理、說話語氣態度都有修改，打造有別出道時的乖仔感覺。外界批評一眾《超星團》參賽者「白面」，冼靖峰知有負評，認為各地有不同喜好和文化差異，因應不同環境與場合需要調整。他們配合舞台效果及突顯形象百變，難免要化濃妝，服裝偏向誇張，完全為配合主題需要，平日出席活動妝容自然為主。

文佐匡患ADHD 克服情緒爆發

文佐匡曾到韓國當練習生，自爆小時候在英國讀書遭校園欺凌達5年，影響處事欠自信，比賽時有不少心理關口要克服，「我患ADHD（專注力失調及過度活躍症），有時情緒忽然大爆發難控制，蘇志威老師教我將怒火透過表演抒發出去。例如從小喜歡跳舞和rap，內容是自己創作，希望有多些機會發揮。不知是否心理作用影響，每次臨上台，一緊張便不停咳嗽。試過很多方法，最終泰拳師傅教我出場前跳繩10分鐘，助分散注意力，慢慢克服，表現漸有進步」。文佐匡自言性格內向又慢熱，遇熟人會放下戒心，搞笑講不停，自薦做團隊「氣氛擔當」。他與余宗遙同年同月同日出生，又讀同一間小學，性格和背景相近，比賽中互相扶持打氣。

大叔丁子朗喜與學員打成一片

26歲丁子朗是練習生中年齡最大及入行年資最深，在首輪被淘汰不入30強，「我形容自己在練習生中似大哥哥，以及一支膠水，將大家連結在一起，同組隊員融洽相處」。他笑稱因與年紀最小的練習生相差10年，被開玩笑叫「大叔」，丁子朗不介意，覺得大家打成一片。

參賽開始，丁子朗被外界認定「陪跑」，但未打擊他，反而激發鬥心成為比賽動力。入行8年的他不想停留在同一階段，想證明自己在演戲與主持外，有其他可塑性，發揮做歌手潛能。他說有負評不緊要，名次都是額外獎賞，參加節目已贏人氣和對自己的肯定，絕不後悔參加，最開心獲隊友犧牲休息與練習時間，教他彈琴、唱歌和跳舞，證明「台上做對手，台下是朋友」。

余宗遙參賽啟發創作靈感

24歲余宗遙在次輪被淘汰，未正式出道前，他參加不同歌唱比賽，前年加盟環球唱片。余宗遙過往多獨自表演，參加《超星團》令他感受到一群努力追夢的人團結的力量。他聽到很多練習生背後的奮鬥故事或經歷，有助轉化成創作靈感，擴闊他寫歌題材。他大讚超星總製作人Rain是演藝傳奇，即使遭對方批評表現未達標，有少許不開心，仍虛心接受意見。余宗遙最難忘跪地彈結他演繹謝霆鋒的《活著VIVA》，希望讓觀眾感受他對舞台的一團火。

黃星綽由零開始吸收快

20歲黃星綽亦在首輪淘汰出局，舞蹈員出身的他是獨立歌唱組合ApeX成員，人氣及實戰經驗較輸蝕，他自知想突圍有一定難度，「做舞蹈員與跳唱歌手，在表演上是有分別，由零開始反而吸收得快」。觀眾對他認識不深，令他沒太多偶像包袱，可以放膽試，盡量展現舞技強項。黃星綽最佩服丁子朗能豁出去，撇低演員身分求轉型，舞台上見證他好大轉變，又感激冼靖峰提點歌唱技巧，指正他的問題，還分享個人心得，幫他改進唱歌，視對方為好伙伴。

冼靖峰/髮型：Hugo Poon@private i salon

化妝：Wasabi Cheung@Kings Makeup

文佐匡/髮型：Jaffy Wong@K11 hair corner