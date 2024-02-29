《阿甘正傳》加利辛尼斯兒子不敵罕見骨癌 終年33歲

【明報專訊】68歲美國男星加利辛尼斯（Gary Sinise）在《阿甘正傳》扮演湯漢斯（Tom Hanks）角色「阿甘」越戰時的上司丹泰萊中尉，片中不幸受傷並雙腿截肢，角色深入民心；加利前日透過旗下的慈善基金發文，稱兒子麥簡拿安東尼（McCanna Anthony Sinise）上月5日因罕見骨癌不治，終年33歲，並且於1月23日落葬，「就像任何經歷過這種失去的家庭，我們心碎了」。他稱身為家長，失去孩子十分難過。

據報道加利辛尼斯2018年兩個月內先後知道太太莫拉夏里斯（Moira Harris）確診第3期乳癌，兒子則患有罕見骨癌脊索瘤（Chordoma），後者常發生在顱骨底部或脊椎末端，患者以成人居多。可是太太經過手術、化療及電療後康復；9歲開始接受打鼓等樂器訓練的兒子麥簡拿，是一名音樂人，曾接受手術控制病情，但最終癌細胞擴散，後期甚至不能走路及再拿起鼓棍。加利表示兒子即使健康惡化，仍堅持創作音樂，與朋友完成了專輯《Resurrection & Revival》。加利在文中表示失去兒子很心痛，「但同時感到安慰，他不再需要受苦，也受他所啓發及感動；他打了一場艱苦的仗，對抗不能治癒的癌症，但從不放棄嘗試」，文末自言是個驕傲的爸爸。除了《阿甘正傳》，加利辛尼斯還演出過《太陽神13號》、《綠里奇蹟》及劇集《CSI滅罪鑑證科：紐約》、《漢娜的遺言》等。雖然不時在銀幕扮演殺氣騰騰的角色，現實中他成立慈善基金，並且十分關顧軍人，所成立的樂隊 Lt. Dan Band經常參與勞軍。除了兒子，他另外育有兩女Sophie及Ella。