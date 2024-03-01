伙組合XiX勁歌熱舞出戰《中年2》 陳俞霏被笑似帶囡囡上遊戲班

【明報專訊】無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（3日）播出《九強戰！聲夢學員中二合唱！》，10強選手與《聲夢傳奇》學員拍住上爭奪9強席位。陳俞霏與少女組XiX合唱容祖兒的《全身暑假》，齊以Y2K打扮登場，勁歌熱舞展現青春活力。

主持車婉婉笑說好似媽媽帶小朋友去playgroup。周國豐則笑說：「陳俞霏真的要多謝5名小妹妹，好青春活力，令到我這些叔叔睇完好開心，即使有個媽媽陳俞霏，成件事都好有說服力。」陳慧嫻聞言笑稱自己加入都好有說服力，完全不覺得陳俞霏是媽媽，最多是大兩年的家姐。

顏米羔揸車帶細佬去溝女

42歲顏米羔與27歲彭家賢合唱太極的《紅色跑車》，兩人以紅色外套兄弟裝上陣，還設計了小舞步rock爆舞台。評審伍仲衡讚二人唱得有穿透力，稱顏米羔好適合唱rock歌，好有火，助攻的彭家賢不搶鏡之餘又幫到顏米羔。張佳添笑言：「感覺好正，好似哥哥帶住細佬揸架紅色跑車去溝女。」

41歲沈宗賢與15歲趙紫諾年齡差距最大，相差26年，合唱張惠妹、蕭敬騰的《一眼瞬間》。陳慧嫻表示沈宗賢今次最有男子氣概，但好似蝦緊趙紫諾，感覺不似一首情歌。張佳添笑說：「15歲妹妹對住40幾歲叔叔，你想佢點啫，我合埋眼聽已經好開心。」

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