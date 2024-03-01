《沙丘瀚戰》莉碧嘉被一線演員鬧喊 愛美莉賓特急澄清：我們是朋友

【明報專訊】《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）昨日在港上映，近日一衆主角四出宣傳，包括片中扮演添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）母親的莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson），日前接受網台節目訪問，提及曾與一名一線演員合作被對方喝罵到落淚，雖然沒言明是什麽電影及演員，但曾與莉碧嘉合演《列車上的女孩》的《奧本海默》女主角愛美莉賓特（Emily Blunt）「對號入座」，透過發言人表示，兩人是朋友，只有愛。

瑞典女星莉碧嘉費格遜受訪時憶述在片場的不快經歷，形容該一線演員「白癡」，演不出戲來開始變得沒安全感及憤怒，並向她咆哮，又在一衆台前幕後面前指摘她，「你叫自己演員？我要與你這種人合作？」莉碧嘉自言當刻覺得很慘又不舒服，但這演員屬一線，沒有人會幫她，莉碧嘉於是哭着離開片場。

莉碧嘉費格遜表示其後有反擊對方，若不高興可以離開，不過此舉換來被監製責難，稱對方是一線人物，必須出現在片場。她也問導演為何要容忍這名演員的脾氣，導演也承認對方不穩定，而且他沒責任照顧每一個人。據報莉碧嘉在訪問中表示該「一線演員」並非與她合作過《職業特工隊》系列的湯告魯斯（Tom Cruise）或《回憶潛行》曉治積曼（Hugh Jackman）。曾跟莉碧嘉合演《戰神：海格力斯》的狄維莊遜（Dwayne Johnson）在社交媒體為舊拍檔抱不平，「莉碧嘉是上天派來給我的守護天使，我愛這女人，必須要找出這個人是誰」，又稱很安慰莉碧嘉會反擊。曾與莉碧嘉合演《列車上的女孩》的愛美莉賓特卻「自首」，透過發言人表示她倆是朋友，而彼此只有愛，似乎不想捲入這種是非當中。

《劉在街頭》訪問錯漏百出

另一方面，《沙丘瀚戰：第二章》導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）早前率領主角添密菲沙洛米、辛蒂雅（Zendaya）、奧斯汀畢拿（Austin Butler）及施達倫沙士格（Stellan Skarsgard）往韓國宣傳，其中添密菲與辛蒂雅抽空錄製韓國「名嘴」劉在錫主持的有線頻道tvN節目《劉在街頭》。該集節目前晚播出後，觀眾發現內容錯漏百出，令人失望。觀眾指添密菲與辛蒂雅接受劉在錫訪問期間，添密菲談到自己戲中角色名字是「保羅（Paul）」，但字幕上寫成「湯（Tom）」。接着談到添密菲抵達韓國步出機場時的情况，畫面隨即配上當日機場片段，但將站在添密菲身旁的同片拍檔奧斯汀畢拿（Austin Butler）當作「路人甲」，將其臉部打格處理，惹來網民狠批電視台製作求其。tvN目前已修改節目重溫版本；對於連番失誤，有業內人士稱由於後期製作時間不足，倉卒下才有此情况。