木村拓哉台慶劇4月播 內容保持神秘

木村拓哉宣傳新劇《Believe-為你而建的橋》大玩神秘感，只見他的背影（左圖）。

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉去年演出富士台「月9」劇《風間公親-教場0》，收視未如理想，加上尊尼事務所已故創辦人尊尼喜多川的性侵風波，連累他廣告及劇集「雙失」，《教場》特備劇、朝日電視台的《搏命保鑣3》，以及電影《假面酒店3》，全部延期製作。不過木村最近已投入新工作，《摘星廚神》電影版已開鏡，劇集版的拍檔鈴木京香亦病癒復出。朝日電視台昨宣布4月播出的65周年台慶重頭劇《Believe-為你而建的橋》，由木村擔正，但未有公開其他演出陣容、故事大綱等資料，相當神秘。昨日公開的宣傳短片以藍天白雲為背景，只顯示了木村的背影，做出疑似投擲棒球動作，似暗示故事與棒球有關。另外，Believe中的「live」4個字母以淡黃色區別，「live」疑似也是該劇主題。

木村拓哉與前SMAP隊友分道揚鑣多時，衆人各有發展，像草彅剛便落實主演影視串流平台Netflix新片《特快列車大爆炸》，重拍已故高倉健、千葉真一1975年同名電影，新版本由《新．超人》樋口真嗣執導。

妻夫木聰渡邊謙合演新劇

另一方面，東京電視台昨宣布5月6日推出特備劇《芸芸眾生》，由《患難家族》妻夫木聰及《東京風雲》渡邊謙主演，分別扮演醫生及絕症病人，故事描述他們一起走遍日本，尋找人生。《芸》劇亦是兩人繼電影《怒》後，相隔8年再度合作。

朝日電視台早前宣布今年內會推出特備劇《怪醫秦博士》，由《天國與地獄》高橋一生飾演天才醫生Black Jack，昨公布《東京愛的故事》石橋靜河擔任女主角，飾演奇利柯醫生。富士4月開播的「月9」劇《366日》，昨公布《東京復仇者》真榮田鄉敦伙拍《認識的妻子》廣瀨愛麗絲演出，講述兩人識於微時，相隔多年重遇。

文：蘇珮欣