【開箱】《可憐的東西》 愛瑪史東露三點 搏盡爭影后

【明報專訊】《爭寵》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導《可憐的東西》（Poor Things），去年9月在威尼斯影展首次登場，其時美國演員公會仍罷工，女主角愛瑪史東（Emma Stone）未能親身到場，結果《可》片捧走最高榮譽金獅獎；當時已有評論指出，愛瑪的演出足有資格重複2016年《星聲夢裡人》老路，她憑《星》片先在水都封后，再展開進軍奧斯卡的康莊大道；但今年勁敵多，包括《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone）和《墮下的對證》珊迪娜許勒（Sandra Huller），在《可》片不惜三點盡露的愛瑪，最終會再度奏凱還是得不償失，香港時間3月11日早上便會揭曉。

嬰兒腦袋 女人軀體

《可憐的東西》講述年輕女子Bella（愛瑪史東飾）被古怪科學家Godwin（威廉達福飾）救活，賦予新生命。復活後的Bella在成熟女性外表之下是小孩心智，天真好奇、隨心縱慾、不受束縛，渴求認識未知的世界，被縱情聲色的律師Duncan（馬克路法奴飾）引誘私奔，踏上探索自我之路。

此片改編自蘇格蘭作家Alasdair Gray的同名小說；沒看過原著，難以判斷電影是否更好或更壞的詮釋，但在奧斯卡獲最佳電影、導演、女主角、男配角、改編劇本、配樂、布景設計、攝影、化妝及髮型、服裝設計、剪接等11項提名；早前在「英國奧斯卡」BAFTA頒獎禮，除了愛瑪史東封后，亦橫掃化妝及髮型、服裝、布景和視覺效果等技術獎項。視覺方面，此片確做到目不暇給，而且不少場景搭景拍攝，想像力豐富；譬如Godwin家中各種豬狗、鴨豬合體的動物便十分傳神；Bella歐遊時出現在畫面的架空路軌、郵輪上的奢華、妓院佈置等均見心思。雖說片中以維多利亞時代為背景，視覺上完全沒受限制；據悉此片成本僅3500萬美元，目前全球票房破1億美元，劇組絕對發揮了小宇宙。每場戲Bella的服裝幾乎都不同，如同時裝表演，也代表她成長的不同階段；其中不少直身裙配上誇張衣袖，遠看形狀就像男人性器官，據報是導演尤格藍西莫向服裝設計師的明確指示；性在片中也確實佔有重要位置。

Bella「前生」其實是將軍之妻，電影開場正是她懷着身孕也要尋死。Godwin救了她，還把其胎兒的腦袋植入她腦內。「復生」後雖是女性軀體，卻要重新學習走路、語言。Bella並非可愛乖巧的小孩，還未受文明洗禮，會摔東西、暴怒，甚至有暴力傾向，譬如Duncan跟她私奔後，在餐廳聽見鄰座嬰兒哭喊，她會衝動得想上前揮拳打BB；不顧餐桌禮儀之外，面對陌生客人，可以說她直率，戳破偽善，也可以說其口沒遮攔，到底應把她以兒童抑或成人看待？當她發現性的樂趣，仍在探索階段，如果依舊是小孩心智，為什麽Godwin不阻止她跟Duncan私奔？抑或Bella的「性女」劇情要有說服力，才能讓兼任監製的愛瑪史東願意寬衣解帶？愛瑪十分賣力，不但多場戲三點盡露，又自度古怪肢體語言，以示重新學習走路及跳舞等，均帶來喜劇效果。然而有時太賣力，觀衆也看得有點疲累。

集合男人最壞兩角色

片中出現很多混種動物，人類角色何嘗沒有獸性？Duncan立心不良誘拐Bella，本想玩完即棄，怎料動了真情，但那真的有情？還是導演刻意把男人對女人最壞的特質都集中在他及將軍身上。最後將軍變成半人半動物，那是Bella的復仇。但所謂女性主義，就必須縱慾、仇恨父權那樣二元對立嗎？《可憐的東西》也像《柏捷頓家族：名門韻事》等近年政治正確的影視作品，即使講維多利亞時代，也安排非裔角色，符合荷李活的進步主義，必須多元、包容及公平。蘇絲班芭（Suzy Bemba）扮演的Toinette，是信奉社會主義的巴黎妓女及Bella的入幕之賓，給她帶來高潮。謝洛卡米高（Jerrod Carmichael）飾演Harry，陪白人富婆搭郵輪，遇到Bella，灌輸她悲觀情緒，「我們都是殘酷的野獸」，其時非裔與女性同屬次等，他再總結，「不要寄望宗教、社會主義、資本主義，我們都是壞了的物種」。此片以黑色喜劇包裝，但Bella漸長，除了肉體歡愉，只有愈來愈哀傷。

上映日期：2月29日