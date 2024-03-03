入行32年 難忘一代歌后舞台風采 王雙駿：梅艷芳欠我一支半白酒未飲

【明報專訊】入行32年的著名音樂製作人王雙駿（Carl 叔叔）首個個人作品展《王雙駿 HATS ON 音樂會》將於3月9日假灣仔會展舉行，邀得謝霆鋒、麥浚龍（Juno）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、吳林峰及the duo band擔任嘉賓。王雙駿形容揀選這6個單位做嘉賓，偏心有理，因為過往合作很有火花。不過在芸芸歌手中，已故一代歌后梅艷芳在他心中佔最重要位置，兩人有一段難忘的亦師亦友關係，他笑說：「梅艷芳欠我一支半白酒未飲！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

王雙駿表示今次獲邀開騷，純綷因為覺得好玩，可以趁機跟曾合作過的單位再聚，「這個騷不是自己正式的作品展，因很多歌曲不是出自我手筆。我不是要群星拱照，重點是想藉此機會，跟一些跟我有化學作用的單位合作，做一個好的騷出來。今次全男班歌手是巧合，將來有機會全女班，只要覺得好玩都會再做」。

藝術行業傳承最重要

音樂會以「帽子」做主題，他透露因自己喜愛戴帽，而且想帶出傳承的理念，「年紀漸長發覺不可以自私，要將好玩及一些有意思的概念傳開去，像外國人的一句說話『put a hat on you』，意思指升職不只是加人工，還多了一份責任，尤其是藝術行業，傳承是最重要」。他笑言爽快答應開騷後才心知不妙，因要處理及兼顧的事情實在太多，例如要跟歌手商討做些什麼表演，但過程都是有趣的，跟幫人做演唱會監製截然不同，「做別人演唱會監製，不用理會太多，但自己的音樂會要理多些，心情也會緊張，但又容易控制，因清楚自己想要什麼，最難是我有選擇困難症，在選歌方面最費時，幸好有製作部及導演幫我解決」。

沉睡細胞被年輕歌手激活

談到今次6個單位的嘉賓，全部由他親自邀請，「非常期待，因跟他們有過美好的合作回憶，the duo band的樂手分別由澳洲、英國及加拿大來港。我是個完美主義者，要做就要做到一百分，台燈聲都講究。為了大家着想，我齋玩音樂不唱歌。我發現自己人緣不俗，很多人知我開音樂會，都請纓來幫忙，有人更改期遷就我，令我很欣慰。（是否謝霆鋒為你改工作檔期？）霆鋒遷就了我不會講出口，但我知他很忙，一切在心中。（霆鋒今次是否來報恩？）不要這樣說，誰幫誰都不知，跟霆鋒與Juno多年來合作無間，我們很開心，注重合作過程多於結果」。

王雙駿說Jer、Jeremy及吳林峰是近3年合作緊密的朋友，所以對他們偏心一點，「其實他們都給予我很多啟發和刺激，大家有來有往，他們的年輕角度激活我沉睡了的細胞，人總有樽頸位，但他們令到我很精神，帶給我很多新感覺與學習，所以我近3年做得特別起勁，像重新來過」。問到霆鋒、Juno、陳奕迅及容祖兒這一代歌手又給他什麼感覺？王雙駿指他們年紀相若，以前會一起探索該怎樣做。

阿梅台下像老師 台上變巨星

王雙駿入行32年，跟不同年代的歌手合作過，包括羅文、梅艷芳、劉德華、草蜢、楊千嬅、梁漢文、何韻詩、黎瑞恩、孫楠、彭羚、陳曉東、謝安琪、張敬軒、方皓玟及吳業坤等。他表示最難忘是梅艷芳（阿梅），雖然大家年齡相若，但阿梅20多歲已成為天后，所以他以粉絲心態跟對方合作，「阿梅總是給我有種明星感覺，我幫她做演唱會，開騷前一年已一齊開會，飲飲食食傾偈，還一齊睇波，沒想過她會說家事。台下的阿梅沒化妝像個老師，是一個很親切的朋友，在台上又會像超人變身，變成巨大icon，現在回想，仍覺得很震撼」。

2002年韓日世界盃，當時王雙駿與阿梅在美國舉行演唱會，所以騷後相約團隊在酒店欣賞賽事，當晚巴西對英格蘭，因阿梅是碧咸粉絲，大家不約而同穿上球衣battle，「阿梅說『若巴西贏出，我自隊一支半白酒，英格蘭勝出，你就飲一支紅酒』。結果，阿梅至今仍欠我一支半白酒未飲！她是巨星，但也是人，後來病了，我見她午間為演唱會綵排，上落升降台都要人攙扶，身體十分虛弱，但她一上到台就像去到別一個世界，完全投入，勁歌熱舞，全靠意志，真的很犀利，阿梅就是阿梅，但我見到就很心痛，對我都有很深遠影響。我對工作的尊重，都是從阿梅身上學回來」。他表示今次音樂會沒有選擇阿梅的歌曲，但他深信將來定必有機會。

草蜢三子各持己見難應付

談到合作過的歌手，誰最難應付？王雙駿表示不同歌手有不同難應付的地方，草蜢在於有3名成員，他們各自有不同想法，「如何將他們的想法放在一起？我夾在其中，就要花點時間、耐心等待，別在他們拗到臉紅耳赤時作出決定，對任何一方都不好，待他們冷靜下來自有答案，因為他們關係互相愛惜，只要花點時間，問題便迎刃而解。」

髮型：Stone Cheng

化妝：Kris Wong

服裝：ADER ERROR from I.T

場地：電笠