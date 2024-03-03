Lokman無懼Rover出道分薄資源 保錡玩自嘲：講醜佢哋點夠我鬥

【明報專訊】MIRROR楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Tiger），昨日聯同ERROR梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、吳保錡及郭嘉駿（193）現身旺角商場，宣布聯同韓國歌手鄭秀妍（Jessica）於6月8日假亞博舉行《Katch the POP》音樂會，吸引大批粉絲現身支持，逼滿商場。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

MIRROR五子在活動結束後受訪。問到音樂會為何只得五子參與？Lokman估計其他成員沒空，「客戶太喜歡我們5個人，因我們比較出色和光芒蓋過他們」。

與韓星Jessica同台感覺夢幻

問到時有什麼表演？Lokman表示會跟ERROR四子對決，亦會分組表演，還希望跟韓國少女時代前成員Jessica一起唱跳。Stanley自爆是Jessica粉絲，能與對方同台感覺夢幻。Jessica是理想型女友？Stanley承認道：「Jessica是女神，是很多男士的理想型女友，人又靚，唱歌又好聽。」Alton認同，稱能與女神同台演出像發夢般。他們表示香港有很多美食和靚景，想帶Jessica去打卡。Frankie說趁機教對方講廣東話。Tiger笑說：「會向她介紹MIRROR MV，並逼她follow我們。」

有指樂隊Rover出道，MIRROR資源被分薄，連累他們推出的新歌都被忽略，會否覺得資源分配不均？他們稱不覺得，亦不擔心資源被分薄，Lokman說：「很多作品製作，不是一下子變出來，要經過多個部門及時間去做，大家期待吓，陸續有來，是時間問題，資源沒錯配。我一直有跟經理人溝通，為自己和大家反映意見。」Alton與Tiger不覺宣傳不足，剛巧舉行演唱會，接着是農曆新年，才沒時間宣傳。

亞洲超星團聲勢大 不會有壓力

問他們有否留意「亞洲超星團」？Lokman反問其他成員有否留意，他們指前陣子很忙沒留意，Stanley則大方說：「有留意吓，在社交平台睇到。」談到亞洲超聲團聲勢逼近MIRROR，李權哲社交網的follower更多過各成員？Lokman認為是好事，百花齊放，良性競爭，他們進步會逼使MIRROR都進步，「不會有壓力，壓力來自自己，做好自己，自然會有人睇到」。

ERROR肥仔表示今次與MIRROR五子合作會有很多可能。193反而開心跟Jessica同台演出，想為對方伴舞，「少女時代已喜歡她，follow她很多年，希望今次見面後，她會follow我」。

193自認偶像派 不擔心受影響

對於早前鄭裕玲（Do姐）follow保錡的社交網10幾秒，隨即取消，保錡說：「當天我在澳門拍節目，剛玩手機見到，即截圖問Do姐是否follow我，原來Do姐只是手誤，我不想誤會，要誠實點。Do姐喜歡靚仔，我是樣衰派別，Do姐不會follow我。」談到Rover出道，會否擔心資源被分薄？保錡說：「本身沒什麼資源，沒影響。」肥仔和阿Dee不認同，稱公司有很多資源。193並不擔心，認為大家不同範疇，笑稱ERROR是偶像派。保錡說：「佢哋點夠我哋鬥，講高，我哋有193，講肥有肥仔，演技有阿Dee，講醜有我。」其他三子奇怪保錡肯自嘲。保錡說：「囂張道路走得唔遠。」他稱最近為電影試鏡。為何不找阿Dee介紹？保錡笑說：「阿Dee拍認真電影，我要拍晒全港爛片，希望王晶在港繼續拍戲。」