【娛樂場】《女神同行》林襄打頭陣 帶隊「見家長」浸溫泉

【明報專訊】介紹台灣吃喝玩樂的電視節目很多，台灣的啦啦隊女神，也在香港不同電視台的綜藝節目亮相，HOY TV《女神同行》集台灣玩樂，又有10名台灣女神，包括林襄、林莎、雅涵、苡萱、上晏、慈妹、林可、Yuri、短今及壯壯，大堆頭製作，目標是吸納一批新觀眾捧場，主持人是《就是青春》3名學員阮偉倫（阿倫）、林躍翰（John）及康志維（康師傅），他們跟女神同行，足迹遍及高雄、彰化、嘉義及桃園，見識最貼地的台灣風情。

分享兒時回憶 介紹家鄉美食

今次由女神帶隊到港人較少遊覽的區域，例如高雄大寮、台東花蓮等，有她們視為私密的景點，甚至回到那些年的約會地點。她們帶觀眾見識老家，亦會分享一些不為人知的兒時回憶，增添人情味，例如看似平平無奇的小食，代表的其實是她們的家鄉味道，是每次回家都一再尋味的「comfort food」。節目中多名女神的家人罕有上鏡，她們與家人的簡單互動，令粉絲更立體認識平日只在社交平台、熒幕、廣告出現的人氣偶像。

參與《女神同行》的嘉賓大部分是台灣的啦啦隊成員，也有寫真女郎，她們在社交平台大方分享很多性感照片，故早前她們來港宣傳，吸引大批男粉絲到機場接機。香港觀眾最熟悉相信是林襄，她的社交網followers逾180萬，有很多香港粉絲；她在日本更紅，被當地傳媒形容為台灣第一美女。林襄為《女神同行》打頭陣，是首兩集嘉賓，帶住阿倫與John遊覽士林、北投一帶，少不了浸溫泉，還有「見家長」環節好爆笑。

林襄先帶隊參觀士林區社子，原來她在這區成長。她經過一間店舖時，雀躍表示「要看爸爸在不在」，隨即入店熱情打招呼道：「爸B你在幹嘛？」原來林襄爸爸在當地開設一家小店，專門製作LED宣傳燈，林爸爸突然見到女兒出現好開心。探完爸爸班後，林襄帶隊到附近一間「由細食到大」的早餐店，舖面和食物都普普通通，但對林襄而言，這裏的蛋餅代表了家鄉的味道，她笑說就算放假也會朝早7、8點來食蛋餅。

遊士林夜市品嘗初戀拉麵

林襄又帶隊到陽明山的野溪溫泉，一試當地的白硫磺溫泉，又到北投地熱谷，當地以天然溫泉著名，也是港人的熱門台灣行程之一。林襄跟阿倫、康師傅到一個半戶外風呂放鬆，怕醜的康師傅跟女神保持距離，要林襄主動邀請坐近她一起浸。第二集到士林夜市，是她讀書、打工和約會的青春回憶，台幣200元的拉麵讓她回憶初戀的味道，因那些年跟男友常常光顧。首星期登場的女神還有短今與雅涵，大隊跟她們遊覽台中、台南。

《女神同行》

HOY TV

3月4日起（逢星期一至五）

晚上8時30分