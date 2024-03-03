美莉布朗拍拖行紅地氈 未來老爺奶奶捧場

美莉布朗新片首映，未婚夫Jake Bongiovi（左一）當然捧場，難得「未來老爺奶奶」Jon Bon Jovi伉儷亦畀面亮相。（法新社）

【明報專訊】美劇《怪奇物語》20歲女主角美莉布朗（Millie Bobby Brown）主演影視串流平台Netflix新片《少女鬥惡龍》（Damsel），將於本月8日上架，繼早前在紐約舉行記者會後，前日再搞首映禮造勢，她跟未婚夫Jake Bongiovi結伴行紅地氈之餘，「未來老爺」兼搖滾樂隊Bon Jovi主將Jon Bon Jovi亦偕妻Dorothea Hurley高調捧場，結果這張「一家四口」大合照，輕易把同片拍檔包括《侏羅紀世界》尼克羅賓遜（Nick Robinson）、《紙牌屋》羅冰活麗（Robin Wright）等風頭掩蓋。

美莉布朗早前接受名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）訪問，自爆Jake Bongiovi求婚經過，「我倆都是潛水愛好者，某日他約我到『老地方』下潛，然後從水底取得貝殼，內藏求婚戒指，我即作出OK手勢。」美莉笑言有關構思雖然平庸，但已令他倆相當激動。

提起Netflix，《奇異女俠玩救宇宙》金像影后楊紫瓊主演動作劇《孫家兄弟》今年1月首播，一度登上該平台的英語節目收視榜亞軍位置，「爛番茄」網站亦給予86%好評，正當觀眾等待官方宣布開拍第2季消息之際，美媒Deadline昨日報道，Netflix已決定不會添食，但未有解釋原因。