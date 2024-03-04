懶理甄妮諷懵懂博同情 李龍基自嘲從頭到尾都是豬

李龍基跟甄妮相識幾十年，笑稱對方現在才知他是扮豬食老虎的人，有少少失敗。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）早前涉在港逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被扣留，目前在大欖懲教所還押。李龍基連日風雨不改探望，昨早10時許乘小巴抵達懲教所。網民踢爆李龍基穿名牌A貨衛衣探監，他以「大中華出品，必屬佳品」回應，昨日他戴上釘有英文字牌「PDADA」的白帽現身。

揶揄甄妮後知後覺

李龍基逗留約一個多小時後離開，他停步讓傳媒拍照。近日有「樂壇風紀」之稱的甄妮在社交網留言：「基哥（李龍基）一世英明毀於一旦，害了己又害人，一場鬧劇，偷雞不着蝕把米，搞到官非纏身何苦呢！現應正是享福之年！」之後又暗示李龍基藉被追訪宣傳演出晚宴，「基哥似非受害者，他是知情者，製造者，似懵懂博同情，像是扮豬吃老虎吧！」對於甄妮言論，李龍基說沒留意太多網上討論，明白有很多平台可任人發揮，對方要說什麼沒有人敢挑戰，也沒有渠道讓當事人反駁，由得她，自言看得開。

李龍基稱認識甄妮數十年，想不到對方會加入戰團，他不打算反駁，「每個人有自己思想，可能她不知內裏底蘊，一想到覺得是什麼，就在網上發表，一發表就沒有人挑戰她。以前我一激氣會向朋友或傳媒否認，現在好平常心。不會聯絡甄妮，隨便她，不介意被誤會。幾十年無見，識幾十年要到現在才知我是扮豬食老虎的人，她有少少失敗，應該早知道我識扮豬，不怕告訴她，我由頭到尾都是豬」。

中箭太多 愈來愈強大

提到甄妮暗示他宣傳演出晚宴，李龍基解釋演出是未發生事前一早傾好，已簽約及收訂金，承認未婚妻的風波確令他增加知名度，「本來只演一場，發生事後，老闆將普通酒樓騷變成演唱會一樣。（加場兼加價？）即刻爆滿後，老闆問可否加場？又爆，希望再加開其他日子」。李龍基稱只收歌酬，場騷加價不關他事，由老闆決定，重申事件後沒加歌酬。網民認為他是發生事後才接騷，李龍基表示毋須解釋太多，有時愈解釋，別人覺得愈掩飾，「我喜歡音樂和唱歌，日間探望Chris，晚上開騷唱歌沒影響」。

最近出新歌又開騷的李龍基，被網民說是最大得益者，他苦笑覺得沒所謂，希望大家抱少少良心分析事件，強調不是借勢才做，新歌籌備已久。他感謝身邊人與好朋友了解、安慰、鼓勵及支持，「感覺自己愈來愈強大，因中箭太多，傷好了便強大」。

否認為訟費努力掙錢

李龍基否認為支付未婚妻官司訴訟費，努力接工作掙錢，自言是工作狂，有能力和魄力便繼續做，「官司的確花錢，金額預算幾多不便講，我沒有所謂，向來不太重視金錢」。他稱與未婚妻見面傾談瑣碎事，對方在懲教所看報紙為報道感心噏，擔心他一個人在家沒人照顧，「想起我在外面輕鬆快活，她在裏面失去自由，想到此會心噏，真的會喊。現在心情好一點，有朋友覺得我消瘦和憔悴，我一定要硬淨和強大，否則萬一倒下，沒有人照顧未婚妻」。

記者：林蘊兒