蘇振維自閉角色受讚賞 呂爵安盧瀚霆演技未夠班挑機

白只（左起）、呂爵安、蘇振維、盧瀚霆和張繼聰到戲院謝票，回答觀眾提問。（攝影/記者：林祖傑）

呂爵安先後跟白只和蘇振維做心形手勢，向觀眾派心。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）、張繼聰、白只、蘇振維、導演袁劍偉前晚到尖沙嘴出席電影《盜月者》謝票活動，日前Edan後援會Admin再爆是非，仍獲大批粉絲入場支持，Edan心情看來未受影響，與白只和蘇振維合照時不時整蠱做怪。

《盜月者》目前票房逾2500萬，正邁向3000萬，眾人為配合Edan承諾4000萬票房露「八月十五」答謝粉絲，齊齊大嗌口號「《盜月者》邁向3000萬票房，繼續追擊『八月十五』。」

Edan見大批粉絲入場舉牌支持，與白只做心形手勢派福利，和首次參與謝票的蘇振維合照時又大派心心，𧨾得粉絲不停尖叫。戲中演自閉症角色的蘇振維演技備受讚賞，有觀眾問其他演員能否演繹蘇振維的角色？Edan說：「角色很難演繹，可能大家已對我們有既定形象，所以表現出來會被人覺得是扮的感覺。」Anson Lo亦承認：「好難超越他的演技，若有機會也會願意嘗試。」張繼聰笑言想挑戰，自問可以扮可愛。

蘇振維自言演出電影經驗不多，拍攝時很緊張，連戲要靠導演提點，覺得戲中化妝造型幫助不少。被觀眾問身為舞台劇演員，首演電影後，可有產生興趣？蘇振維說：「拍戲與演舞台劇不同，絕對有興趣，希望將來有機會再拍戲。」

記者：林祖傑