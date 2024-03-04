陳自瑤不介意同王浩信夫妻檔拍劇 佗B連詩雅穿高跟鞋被老公詐型

【明報專訊】陳自瑤主演無綫劇《婚後事》播出一周贏得口碑，在內地亦受歡迎，豆瓣網站一度給予8.8分。陳自瑤演技備受讚賞，不少網民力推她爭今年視后，前晚她出席籌款節目《博愛歡樂傳萬家》，對觀眾反應熱烈及看好，開心又驚喜。有網民認為她與王浩信夫妻檔合演更好看，陳自瑤尷尬笑稱大家入戲太深，身為專業演員有好角色和劇本，不介意夫妻檔合作，但避談老公王浩信有否捧場，稱對方正忙拍劇，不便騷擾。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳自瑤與連詩雅、莊子璇和曾比特等參演《博愛歡樂傳萬家》 ，陳自瑤憑《婚後事》人氣急升，日前到內地宣傳被指「洗樓」，到TVB新媒體影音平台的辦公室派茶點慰勞工作人員。她否認想拉票，只是慰勞內地公司同事幫忙，出於禮貌請食甜品和水果。

開心引發觀眾共鳴

有沒有信心爭視后？陳自瑤說：「現在講起這個話題已覺開心，套劇拍完近兩年，一直期待播出反應，首播前夕很緊張，睇到大家對我演出反應熱烈，好驚喜。」她表示劇集引發觀眾共鳴，紛紛在網上分享故事，非常感動，可惜留言太多未能一一回覆，有努力點讚。

有網民認為陳自瑤與老公王浩信合演《婚後事》 會更好看，陳自瑤尷尬笑說：「大家入戲太深。」然後嘗試扯開話題。再問王浩信有否捧場？她說：「唔知佢有冇睇，因他最近拍緊劇，不要騷擾他。」會否介意與王浩信夫妻檔拍劇？陳自瑤說：「身為專業演員，若有好劇本、好角色不會介意。不過真的沒有正式合作過，試過拍同一部劇，但對手戲不多。」

連懷孕口味大變

連詩雅早前宣布與老公陳家樂造人成功，前晚首度公開亮相，懷孕4個多月的她穿露腰連身裙配3吋高跟鞋，表示體重已增8磅，加上肚凸凸，為工作挑選服飾開始有難度。連詩雅透露老公駕車載她到場，知她會穿高跟鞋有微言，「我只是上台穿一陣，太長時間我怕應付不來，現階段會保持工作，很多工作人員照顧我，都幾享受這種感覺」。

連詩雅表示懷孕後口味大變，愛吃酸和濃味食物，包括意粉、薄餅，妊娠嘔吐反應在懷孕頭3個月最辛苦，「初懷孕時忙做內地巡迴，BB陪我做了三四個騷，好彩上台時沒有不舒服，BB算乖」。她做產檢時，從超聲波見到BB活潑跳動，和老公心情很激動，「家樂當時有少少流淚，我見BB好細粒，個心跳閃閃吓，覺得好奇妙」。

老公冇要求減工作

提到BB腳頭好帶旺爸爸事業，連詩雅笑言希望BB也帶旺媽媽事業，並稱老公為拍新戲露股、減磅演出，壓力很大和辛苦，盡量不會煩擾他，自己在能力範圍內都會工作。家樂有否勸她減少到外地工作？連詩雅說：「沒有，不過我好遴迍，他提我小心行路，經常扶我，我未至於很笨拙，只是未習慣身體變化。」早前她與鄧小巧合唱時落淚，稱歌曲寫出人母感受，現在體驗到做媽媽不容易，會有開心和辛苦情緒。計劃生幾多個？她說：「睇情况，現在已很多擔心，希望順利、BB健康。」

莊子璇強調樣貌純天然

應屆港姐冠軍莊子璇被指樣貌再進化，豬膽鼻變間尺鼻，跟朱晨麗撞樣，她說：「佢靚好多。當選港姐後只做過護膚療程，沒有人工添加，相信化妝、體態肥瘦會影響容貌視覺。」樣貌經常成為討論話題，莊子璇承認會緊張，希望大家將來多關注她的事業。

曾比特受肌肉急性發炎煎熬，影響行動不便，上台演唱要撐長傘當拐杖協助。他表示現在只可慢速走路，不能做劇烈運動或跳舞，一星期做3次物理治療。他未有停工，「可能我工作量不夠，郁動太少才出事」。

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