Raye連奪6獎 破Adele最高紀錄 Kylie Minogue獲英國音樂大獎表揚 壓軸性感演出

【明報專訊】有「英國格林美」之稱的英國音樂大獎（Brit Awards）前晚在倫敦O2體育館舉行頒獎禮，被喻為樂壇新人王的Raye橫掃年度最佳專輯、歌曲及歌手等合共6獎，成為今屆大贏家之餘，同時打破樂壇天后Adele等歌手保持的最多獎項紀錄，更是該頒獎禮史上首位奪得年度最佳作曲家的女性音樂人，令她激動得淚流滿面。另外，澳洲性感歌姬Kylie Minogue不單獲頒全球偶像獎，表揚她的樂壇成就，更擔任壓軸表演嘉賓，為頒獎禮掀起最後高潮。

現年26歲的英國唱作女歌手Raye，從小熱愛表演藝術，17歲入行並發行多張單曲及迷你專輯，可惜反應平平，直至2021年離開寶麗多唱片公司後，去年2月以獨立歌手姿態發行首張個人專輯《My 21st Century Blues》，終憑一曲《Escapism》爆紅，先後登上英國、愛爾蘭及丹麥流行榜冠軍，以及全球超過20個國家及地區的流行榜十大位置。

祖母上台相擁而哭

英國音樂大獎早前公布提名名單，Raye入圍最多7項，結果不負眾望，憑《Escapism》先拔頭籌奪得年度最佳歌曲獎，她興奮地說：「太震撼了，我不知說些什麼，唯有講句多謝，我發夢都想在台上『講多謝』。」

Raye接連獲頒最佳R&B歌手及新人，最後更橫掃三項大獎：年度最佳專輯、歌手及作曲家，合共6獎成為大贏家，刷新英國音樂大獎最高紀錄，她更邀請祖母上台一起分享得獎喜悅，嫲孫倆相擁而哭，場面感人。事實上，當她獲頒全晚第4個獎座時，已經平了英國樂壇天后Adele、男團One Direction出身的哈利史泰敖（Harry Styles），以及樂隊Blur保持的最佳成績，最終收穫6獎，更是錦上添花。

網民讚Kylie「美魔女」

今屆英國音樂大獎可謂女歌手天下，除了Raye榮膺新人王外，來自美國的SZA獲頒最佳國際歌手，Miley Cyrus憑大熱作品《Flowers》贏得最佳國際歌曲，早前參演《特工亞皆老》的Dua Lipa則奪得最佳流行歌手獎。

另外，現年55歲的澳洲性感天后Kylie Minogue相隔16年再次擔任表演嘉賓，全晚換了5套「戰衣」並壓軸演唱多首經典金曲，最後從Dua Lipa手上接過全球偶像獎座，表揚她在樂壇多年的成就，成為網絡熱話，不少人透過社交媒體留言大讚「Kylie堪稱樂壇美魔女」、「今屆頒獎禮最佳演出」等。