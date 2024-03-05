陳家樂自爆小時傷透父母心 周家怡忤逆變孝順

【明報專訊】陳家樂與周家怡在電影《出租家人》分別飾演出生於破碎家庭的家聰及演藝路懷才不遇的單親媽媽佩怡，兩人成立一家為顧客提供「家人」的出租公司，偶然機會遇上曾志偉與恬妞，並成為「一家人」，接着發生連串事情。陳家樂表示看劇本以為是帶點溫情的喜劇，演出後才知導演劉偉恆很深入講人與人之間的關係。周家怡表示拍攝時想到自己與家人的關係，「所有關係都有限時，我年輕時不懂，覺得一切是理所當然，長大後才知擁有時就要珍惜」。

人到中年 領悟珍惜家人

37歲陳家樂稱人到中年，才領悟要珍惜家人，「20幾歲時，為事業不停衝，做不到誓不罷休，但到了30幾歲，突然覺得家人才是最重要，無論掙到多少錢，最想是見到家人開心，尤其婚後有自己家庭，才知父母養育我和妹妹有多辛苦。現在做完工作疲累，回家可以賴皮什麼也不理，但父母當年工作回家還要煮飯，我跟妹妹百厭不做功課，又發脾氣嫌媽咪煮的東西不合口味，傷透父母心」。

周家怡自認以前不孝，媽咪關心致電給她，自己總是很晦氣，「回想覺得自己好忤逆，當刻不覺，直至到了某個年紀才知衰。（如何補救？）現在仍跟父母同住，沒想過搬出去，有時間會多陪伴他們，一起去旅行。（婚後仍跟父母生活？）結婚離我很遠。（父母沒催婚？）兩年前會催，擔心我將來沒人照顧，但近年沒再提，可能不想給我壓力。我真心覺得現在要好好珍惜跟父母的相處時間，有時跟朋友去旅行都會內疚」。

家怡點名肥仔做出租男友

周家怡希望如連詩雅般，遇到個像陳家樂的好男人。會否像戲中找個「出租男友」逗父母開心？她笑說：「會搵ERROR的肥仔（梁業），因有次父母來探班，肥仔一見他們就上前叫爹哋、媽咪，𧨾得他們很開心。（會否發展？）肥仔已有女友。（這類型男生是你杯茶？）沒特定什麼樣子，全憑感覺，但感覺亦是最危險的，以前不知什麼叫愛，單憑感覺就拍拖，盲目地將對方缺點看成優點，結果分手收場。我問過家樂，我識不到男友是否因太『男人』，他不敢說，只說我幾型。」家樂稱周家怡駕駛汽車時比男人更男人。

家樂見識曾志偉感動劇組

陳家樂表示入行初期曾與曾志偉合作，不過當時只客串一兩場戲，已見識對方好勁的演技，「我們排戲，志偉哥沒埋位，睡在梳化打鼻鼾，但輪到他接對白，就彈起身接上，真係好勁，睡着都聽到我們講對白，事隔多年再合作，志偉哥一樣咁勁。今次跟他對戲的時間較長，留意到他瞓完起身會有新想法」。他又透露有場很沉重的戲，當大家準備就緒時，曾志偉拿着劇本走過來，稱自己曾發生類似事情，道出家人和朋友私事，還邊說邊流淚，「我們成班男人，包括工作人員都忍不住喊，整個劇組即時進入這狀態，好勁的演員才有這種能力」。周家怡戲中有幕跟恬妞相擁爆喊，「拍完後我依然泣不成聲，恬妞姐像母親般攬着我安慰」。

記者：柯美

周家怡/化妝：Herman Ng

髮型：Vincent Yeung

服裝：harveynicholshk

陳家樂/化妝：Khaki Yan