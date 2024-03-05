AGA廣州開騷 陳慧琳任嘉賓合唱《薰衣草》

【明報專訊】江海迦（AGA）日前在廣州體育館舉行《AGA ONEderful Live》第4站巡迴演唱會，首次獻唱新歌《Why You》，同時自彈自唱《The Lovers》。她唱了大半場後跟觀眾打招呼，「新年快樂！廣州的朋友，今天很冷，有穿夠衣服嗎？很開心跟大家見面，上次來廣州是2018年1月19日，已是6年前」。有粉絲大嗌：「等到仔都生埋！」

AGA邀來陳慧琳（Kelly）任表演嘉賓，兩人合唱《薰衣草》，台上紫色燈光與台下紫色燈海，如置身薰衣草園，場面浪漫又感動。Kelly問觀眾：「我們的聲線合嗎？真的合嗎？那AGA你來宣布吧！」AGA接着說：「好開心獲Kelly邀請，為她寫了兩首歌，一快一慢，很榮幸還有機會跟她合唱其中一首，希望今年內推出。」Kelly說：「AGA寫的歌一定掂！當然兩首都要了！」Kelly再唱金曲《對你太在乎》。

難忘粉絲躲洗手間大合唱

AGA回想6年前首次巡演，第一站就在廣州，但有件事耿耿於懷，因當時門票火速售罄，很多歌迷未能入場，後來知道有粉絲躲在洗手間大合唱，感到很對不起，今次很高興在大型場地開騷，讓更多歌迷入場支持；今次個唱即使超時，AGA亦為歌迷獻上《Wonderful U》。

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