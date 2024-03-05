甄妮為「扮豬論」公開道歉 李龍基稱「冇怪佢」

【明報專訊】73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被扣留，目前在大欖懲教所還押。有「樂壇風紀」之稱的甄妮日前在社交網留言稱李龍基一世英明毀於一旦，「害了己又害人，一場鬧劇，偷雞不着蝕把米，搞到官非纏身何苦呢！現應正是享福之年！」又暗示他藉被追訪宣傳演出晚宴，「基哥（李龍基）似非受害者，他是知情者，製造者，似懵懂博同情，像是扮豬吃老虎吧！」李龍基前日探望未婚妻時說看得開不會反駁，自嘲由頭到尾都是豬，諷甄妮認識他數十年也不知有少少失敗。

甄妮前日再在社交網發文回應，強調是良言苦口，叫李龍基別介意。她寫道：「人生有得必有失，希望你，得比失多更多，這場風波盼早日落幕，你千萬保重身體！成功失敗只有你最清楚，賺到，就是成功，我沒賺到當然就是失敗，基哥，別介意，良言苦口！快樂就好，祝你演出成功。」之後再留言：「基哥請別怪我打斷你的宣傳，無心插柳柳成蔭，對不起喔，言論自由萬歲，我只是路人甲，和你一樣，你們可以不重複、不看、不抄、不講，但不能禁止我說話，對不！」李龍基昨日如常探王青霞，被問會否原諒甄妮？他表示甄妮可能被網上消息誤導，「叫佢唔使擔心，冇怪佢」。

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