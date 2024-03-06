狠批陳蕾紅館唱live表現 周啟生：離晒譜咁走音

【明報專訊】陳蕾早前在商台叱咤頒獎禮連奪叱咤女歌手金獎及我最喜愛的女歌手獎，近日首踏紅館舉行4場演唱會。她在頭場騷盡現真我個性，談到演出過程一定有瑕疵，強調不會用科技令聲音變完美，「走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛，呢啲都係我當下嘅情緒」。

評陳彈結他甩皮甩骨

周啟生昨日在社交網點名批評陳蕾，稱聽到對方現場表演嚇了一跳。他寫道：「有朋友send咗一啲links畀我，係一個女仔嘅演唱會，女歌手叫陳蕾。我之前曾經聽過一兩隻佢嘅歌，聽唱片製作又真係幾好聽！音樂、歌詞，唱歌都係合格嘅！但係聽佢現場嘅表演，真係嚇咗我一跳，彈結他甩皮甩骨，唱歌近乎離晒譜咁走音。如果我冇記錯，早排佢攞咗最受歡迎嘅女歌手獎。」

周啟生表示本來開演唱會是可喜可賀，無心拿來評頭品足，「不如我問吓你哋，如果你聽過佢今次嘅演唱會，又或者睇過片段，我淨係想聽大家覺得佢唱歌點？」不少網民留言：「身為前輩你絕對有資格批評，講出嚟亦係好事，事主可以改進技巧，fans可以認清事實，𠵱家就係太多人不敢言了」、「我仲以為自己耳仔有問題，當啲人話佢唱歌好好聽時，我聽到的卻是走音同冇氣」、「唱得好唔好，我非音樂專業冇資格評。但佢演唱會啲片走晒音，真係好難聽，完！」。周啟生在留言區回覆：「事實擺喺眼前，並冇爭拗餘地，講道理嘅好想聽，入嚟胡扯想嗌交嘅，Block！」

娛樂組