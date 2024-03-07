余香凝封后哽咽感謝遇到好角色好團隊 影帝吳慷仁冇信心爭金像獎男配

【明報專訊】第三十屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮昨日假香港電影資料館舉行，邀得7度奪得香港電影評論學會最佳編劇及去年憑《神探大戰》獲最佳導演的韋家輝擔任頒獎嘉賓。台灣男星吳慷仁和余香凝分別憑《但願人長久》和《白日之下》奪最佳男女演員，吳慷仁表示看港產片長大，希望多來港拍戲；余香凝領獎時哽咽說感恩遇到好的製作團隊和角色。韋家輝寄語新導演要有使命感，拍自己想講的故事，擴闊視野宏觀世界。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

導演韋家輝在頒獎典禮頒發獎項給部分得獎者，包括導演祝紫嫣憑《但願人長久》奪最佳編劇，李子俊憑《第八個嫌疑人》奪最佳導演；《命案》奪最佳電影。電影評論學會會長鄭政恆頒發獎項予8部推薦電影，包括《第八個嫌疑人》、《年少日記》、《尚未完場》、《但願人長久》、《白日之下》、《詩》、《金手指》和《填詞L》。

封帝仍覺有很多不足

吳慷仁憑《但願人長久》首奪香港電影獎項，專程由台灣來港領獎，「非常高興，得獎是鼓勵，我與此片監製關錦鵬很有緣分，16年前當模特兒時參演《渺渺》亦是由關錦鵬監製。我睇香港的電影和電視劇長大，香港電影對我很重要，每次來港拍戲都視作最後一部，因為我是台灣人，根本沒必要找我來香港演香港人。現在香港有很多新導演，是生命力開始，我與香港電影一起加油」。

問他如何慶祝？吳慷仁表示頒獎禮結束後便馬上回台灣拍戲，周日（10日）再來港出席第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮，憑《富都青年》角逐最佳男主角的他不敢說有信心獲獎，因有太多勁敵，如《金手指》梁朝偉和《新活日常》役所廣司等，可以參加已很開心。吳慷仁說：「與憑《但願人長久》角逐第42屆香港電影金像獎最佳男配角一樣，看回電影，覺得自己仍有很多不足地方，能入圍已是鼓勵。」他希望未來能多拍香港電影，透露有港片在接洽中，更笑言要在香港租屋住較方便。

未敢想能否贏金像影后

余香凝接過最佳女演員獎項說感言時有點激動，哽咽說：「很感恩和很幸運遇到這部電影和角色，多謝編劇堅持了5年，將一個堅持崗位、尋求公義、沒放棄的角色交到我手上。自己不是特別好，但遇到特別好的團隊。感恩入行8年遇過很多深刻角色。」可有信心在金像獎再下一城贏影后寶座？余香凝說：「不敢去想，入圍已是很大的肯定，得獎是錦上添花。」

韋家輝稱創作要有火

司儀問韋家輝做創作最重要是什麼？他說：「跟杜琪峯一樣要有一團火，拍戲要有意義和堅持，我和杜琪峯當初成立銀河電影公司就是抱着這信念，很多時電影及票房都難以想像，條路很難行。（如何克服？）使命感，拍自己想講的故事，對世界有益處。雖然條路很難行，但總有路可行，難行都要繼續行下去。」有什麼勉勵新導演？韋家輝表示人的壽命有限，但電影壽命很長，在他們離開後仍存在，寄語新導演世界觀不要縮到那麼窄，要擴闊視野。

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