吳家忻認戀富三代馬桂烽半年 吳千語呻老公太忙無暇影相

【明報專訊】吳千語與吳家忻（Kayan9896）前晚出席時裝品牌活動，吳家忻去年與林家熙（Locker）分手，時隔一年多，被網民發現她與富三代、大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與前妻薛芷倫所生的大仔馬桂烽，於銅鑼灣態度親暱行街，爆出戀情。

吳家忻直認與馬桂烽拍拖半年，對於分手半年便投入新戀情，她說：「做人最緊要向前看。」她透露與男友因搞活動而擦出愛火，大讚男友為人，「他很好，又高大靚仔，是很細心的好男仔，亦很支持我，給我情緒支援」。可有見過男友家長？吳家忻三緘其口，只稱男友見過自己媽媽，獲讚人品不錯。25歲的吳家忻強調正值事業打拼期，仍未有結婚打算，想做女強人。

吳千語去年12月與「百億富三代」施伯雄低調舉行證婚儀式，婚禮今年中舉行。她一身性感打扮到場，身形纖瘦，打破懷孕傳聞，透露原本打算出席巴黎時裝周前減磅，出發前食物中毒、兩次腸胃炎，消瘦不少，笑言不用為夏天歐洲的婚禮減肥，否則會過瘦。

騷纖瘦身形是否力證未有喜？吳千語說：「如果咁樣都畀人講，我真係冇嘢好講，還未有造人大計。」她稱歐洲婚禮採用較隨意和輕鬆形式，只籌備了三四成，婚紗也未挑選好。老公可有幫忙？吳千語大呻：「他連相都未影到，點幫手搞衫？我想要的自己先知，男人的審美標準有點難以明白，與靚有關的事由自己搞。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳