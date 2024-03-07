生日唱K捲毆鬥 台星修杰楷王柏傑受傷被捕

【明報專訊】台灣男星修杰楷昨日41歲生日，昨日凌晨4時許與友人在卡拉OK慶生時與人發生口角及肢體衝突，最後連同王柏傑、已故藝人黃鴻升（小鬼）的妹夫林書弘，以及另外兩人被帶回派出所。雖然衝突兩方互不提告，但警方仍以社會秩序維護法第87條辦理，將雙方送辦。

5人打成一團 警方到場制止

據台灣傳媒報道，與修杰楷等人衝突的男子是台灣統促黨陳姓成員及其同行的羅姓友人。報道指王柏傑、林書弘及一名女友人到卡拉OK為修杰楷慶生，女友人先離開。修杰楷、王柏傑及林書弘等在電梯遇上陳、羅二人，有指陳男因覺得被林書弘看了一眼不爽。修杰楷等3人最初未有理會，但陳男追着他們，更走進包廂毆打林書弘。修杰楷、王柏傑見朋友被打，立即出手制止及反擊，羅男見狀加入戰局，雙方扭打成一團，直至警方到場制止。

修妻賈靜雯即回台了解

修杰楷在過程中左眼角受傷，王柏傑身上也有多處受傷。警方將涉嫌毆鬥的5人帶回派出所偵訊，訊後雙方均不提告，警方則以社維法將雙方送辦。修杰楷、王柏傑向警方表示與陳、羅二人有共同朋友，雖不熟，但禮貌地打了招呼，對方莫名暴怒翻臉，對為何起衝突摸不着頭緒。

修杰楷昨早7時許離開派出所時受訪，自言莫名其妙被打。他後來透過經理人表示感謝外界關心，身體無大礙，已回家休息。修杰楷透露跟朋友聚會時，其中一名友人與陌生人爆發肢體衝突，他上前幫忙拉開，對衝突如何發生也覺得莫名其妙，已配合完成筆錄程序。修杰楷太太賈靜雯事發時正在泰國，收到消息後立即飛回台灣了解事件的來龍去脈。

王柏傑則表示人沒事，其他沒有回應，謝謝關心。他之後在社交網上載和修杰楷在事發包廂的慶生照，以「她」來形容修杰楷，留言：「她生日還是要最開心，我們一起經歷了莫名其妙的事情。」

娛樂組