【娛樂場】嘆香港樂迷欠音樂教育 陳潔靈憶唱林振強遺作告別亡夫

【明報專訊】陳潔靈接受陳少寶主持的香港電台節目《唱好音樂故事》訪問,二人相識逾40載,首次正式訪談,論盡現今樂壇和對樂迷的看法,並憶述音樂如何帶她走出喪夫之痛。外號「Miss Chan Chan」的陳潔靈近年在不同歌唱比賽中擔任評判,為培育樂壇生力軍盡一分力,身為唱歌導師,她認為觀眾的音樂鑑賞能力仍需進步,「大部分觀眾都是普通人,我們不能要求他們站在音樂的前端。普通人聽歌很片面,喜歡的、當紅的才去聽,而且相當重視視覺效果,演唱會或音樂會的觀眾只要求娛樂。我們小時候有很多DJ播放各種類型的歌,讓我們學會欣賞音樂的整體,吸收各種養分」。

陳潔靈慨嘆現時的樂迷遇上較少接觸的歌曲類型就覺得奇怪,「我們的確需要音樂教育,只是現時香港的音樂節目雖然很多,但能起到教育作用的卻不多」。陳少寶邀請陳潔靈挑選歌單,與聽眾一同回顧她多年的音樂故事。其中非裔美國騷靈歌手Donny Hathaway的《A Song for You》對她影響尤深,「我第一次聽這首歌時才20多歲,覺得這首歌是為歌手而寫,後來我非常喜歡演繹它。然而它給我最深刻的經歷,是與2009年丈夫離世有關。喪禮上,我在悼辭的結尾以這首歌向他告別。我相信如歌詞的意思,一個歌手站在台上,反思自己的一生或未來的日子,其中歌詞『I was singing this song for you』,對象可以是家人、聽眾、任何一個人,這正是我們歌手的工作」。

demo失而復得大為感動

陳潔靈還挑選了林振強為她填詞的廣東歌《哭…可以麼》,改編自加拿大樂壇天后Celine Dion的《Just walk away》,「我本來很喜歡這首歌,當年準備出碟,請來林振強填上中文歌詞,但做好demo後一直沒有面世。後來我曾想找回此歌推出,但一直找不到。直至我籌備向張國榮、霑叔(黃霑)、林振強致敬的那張HiFi碟時,在家中一部塵封多年的錄音機找回當年的demo卡式帶,重聽歌詞令我大為感動」。 陳潔靈隨即向監製煞停印碟,加上《哭…可以麼》, 「我請杜自持重新編好幾個版本,其中一個找來潘源良,跟他說『這算是林振強最後的遺作』,潘源良用林振強所有歌名錄了一段獨白。後來有一次演唱會,我演繹這首歌時,除向林振強致敬,亦藉原曲歌詞,跟丈夫說『你安心走,不用掛念我』,是我唯一一次把私人感情放進歌曲中」。

尊敬Celine Dion的堅強

Celine Dion因患罕見病要暫別舞台,陳潔靈為樂壇少了一名好聲音感到非常可惜,同時二人的喪夫經歷可謂同病相憐,「我看她在丈夫離世後如何站起來,如何再次走上舞台,如同我在丈夫離世3個月後,便重上舞台,我很理解她的心情。對我來說,她不止是樂壇巨星,更是一個女人如何在音樂裏肩負使命和責任,當我見到她這種比我更艱難的情况時,更為尊敬」。

《唱好音樂故事》

3月10日下午4時至5時

香港電台第一台播出