【娛樂場】嘆香港樂迷欠音樂教育 陳潔靈憶唱林振強遺作告別亡夫

【明報專訊】陳潔靈接受陳少寶主持的香港電台節目《唱好音樂故事》訪問，二人相識逾40載，首次正式訪談，論盡現今樂壇和對樂迷的看法，並憶述音樂如何帶她走出喪夫之痛。外號「Miss Chan Chan」的陳潔靈近年在不同歌唱比賽中擔任評判，為培育樂壇生力軍盡一分力，身為唱歌導師，她認為觀眾的音樂鑑賞能力仍需進步，「大部分觀眾都是普通人，我們不能要求他們站在音樂的前端。普通人聽歌很片面，喜歡的、當紅的才去聽，而且相當重視視覺效果，演唱會或音樂會的觀眾只要求娛樂。我們小時候有很多DJ播放各種類型的歌，讓我們學會欣賞音樂的整體，吸收各種養分」。

陳潔靈慨嘆現時的樂迷遇上較少接觸的歌曲類型就覺得奇怪，「我們的確需要音樂教育，只是現時香港的音樂節目雖然很多，但能起到教育作用的卻不多」。陳少寶邀請陳潔靈挑選歌單，與聽眾一同回顧她多年的音樂故事。其中非裔美國騷靈歌手Donny Hathaway的《A Song for You》對她影響尤深，「我第一次聽這首歌時才20多歲，覺得這首歌是為歌手而寫，後來我非常喜歡演繹它。然而它給我最深刻的經歷，是與2009年丈夫離世有關。喪禮上，我在悼辭的結尾以這首歌向他告別。我相信如歌詞的意思，一個歌手站在台上，反思自己的一生或未來的日子，其中歌詞『I was singing this song for you』，對象可以是家人、聽眾、任何一個人，這正是我們歌手的工作」。

demo失而復得大為感動

陳潔靈還挑選了林振強為她填詞的廣東歌《哭…可以麼》，改編自加拿大樂壇天后Celine Dion的《Just walk away》，「我本來很喜歡這首歌，當年準備出碟，請來林振強填上中文歌詞，但做好demo後一直沒有面世。後來我曾想找回此歌推出，但一直找不到。直至我籌備向張國榮、霑叔（黃霑）、林振強致敬的那張HiFi碟時，在家中一部塵封多年的錄音機找回當年的demo卡式帶，重聽歌詞令我大為感動」。 陳潔靈隨即向監製煞停印碟，加上《哭…可以麼》， 「我請杜自持重新編好幾個版本，其中一個找來潘源良，跟他說『這算是林振強最後的遺作』，潘源良用林振強所有歌名錄了一段獨白。後來有一次演唱會，我演繹這首歌時，除向林振強致敬，亦藉原曲歌詞，跟丈夫說『你安心走，不用掛念我』，是我唯一一次把私人感情放進歌曲中」。

尊敬Celine Dion的堅強

Celine Dion因患罕見病要暫別舞台，陳潔靈為樂壇少了一名好聲音感到非常可惜，同時二人的喪夫經歷可謂同病相憐，「我看她在丈夫離世後如何站起來，如何再次走上舞台，如同我在丈夫離世3個月後，便重上舞台，我很理解她的心情。對我來說，她不止是樂壇巨星，更是一個女人如何在音樂裏肩負使命和責任，當我見到她這種比我更艱難的情况時，更為尊敬」。

《唱好音樂故事》

3月10日下午4時至5時

香港電台第一台播出