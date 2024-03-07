宋仲基《路基完》佔非英語電影榜季軍 《降世神通》蟬聯Netflix收視冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布2月26至3月3日的一周收視，《降世神通：最後的氣宗》蟬聯英語節目冠軍，不過上周Netflix最多人收看的是《8級警戒2》，以2000萬觀看次數在英語電影榜登頂。《財閥家的小兒子》男星宋仲基主演新片《路基完》，甫上架即佔非英語電影榜第3位，成績不錯。

改編自美國兒童頻道Nickelodeon動畫的同名真人演出劇集《降世神通：最後的氣宗》，在Netflix第2周上架，錄得1990萬觀看次數，蟬聯英語節目榜收視冠軍。真人騷《盲婚試愛6》及改編同名電影的《情約一天》，則分佔亞季。西班牙語劇《Wrong Side of the Tracks》第3季，一周錄得400萬觀看次數，成為非英語節目榜冠軍，首季亦同時上榜，位列第5。法國劇《復仇女神》及韓劇《低谷醫生》排第2及第3位。之前一周的冠軍《忍者之家》跌落第4位。

Netflix上周以電影《8級警戒2》成績最好，不但是英語電影榜冠軍，收視亦冠絕Netflix所有界別。《8級警戒2》講述擁有異能的少女目睹親兄弟遭謀殺，案件被人掩蓋，於是向一名前科犯及其拍檔求助，他們將共同面對貪腐警察，後者以高端機械人科技隱藏罪證。《桃色辯護》及《太空孤航》分佔亞季，前者由前女團Destiny Child成員Kelly Rowland主演，第2周上架錄得1850萬觀看次數；《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）主演的《太》片，上架3天共880萬觀看次數，成績一般。

非英語電影方面，西班牙片《我在窗前戀上你3：咫尺對望》以920萬觀看次數登頂，瑞典災難片《The Abyss》緊隨其後。宋仲基伙拍《魔幻之音》崔成恩合演的《路基完》，本月1日首播，上架3天錄得310萬觀看次數，位列第3。

宋仲基呻拍《路基完》兩頭忙

《路基完》講述宋仲基飾演脫北者路基完，逃亡到比利時申請庇護，在當地遇上失去生存意志的瑪麗。宋仲基昨日在首爾接受韓媒訪問，得悉《路》片在Netflix非英語電影榜佔季軍，感到開心，但對於評價欠佳，有觀眾稱無法理解路基完與瑪麗的愛情線，宋仲基表示可以理解。提到與崔成恩的牀戲，他稱劇本寫得更大膽，現在拍出來已減弱，「我拍牀戲沒有負擔，尺度不是最重要，重要的是感情表達」。

《路基完》在匈牙利取景5個月，宋仲基透露當時完全沒有休息，「我一張旅遊景點照片也沒拍，當時要兼顧太多事，幾乎以監製的心情來做，加上當時太太懷孕，要照顧她及拍戲兩頭忙」。外界好奇其妻兼《絹戀》英國女星姬蒂桑德斯（Katy Louise Saunders）對《路基完》的反應，宋仲基稱起初擔心對方未必能理解「脫北者」背景，原來她早已看過資料，「（妻子）最先說辛苦了，（電影）很安慰」。

另外，宋仲基表示明白外界關心他的兒子，但不會公開其長相，其他一切順其自然；又稱兒子嘴巴長得像他，性格最好不要似他。