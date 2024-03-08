余慕蓮不慎鯁魚骨入院 91歲周驄盼古天樂搞演協老人院

【明報專訊】香港演藝人協會成立30周年，古天樂連任新一屆會長，新任理事會成員有張繼聰、周家怡、岑珈其等，他們表示會努力辦多些活動，吸納新的年輕藝人入會。會上向4名前輩藝人頒發「傑出演藝大獎」，其中91歲周驄從古天樂手上領獎時中氣十足發言，提議搞演協老人院；古天樂說非常複雜，但會盡力。余慕蓮自爆日前食魚不慎鯁骨，要入急症室及留院一晚，覺得身體狀况麻麻及開始無記性，要打台灣牌訓練。

香港演藝人協會（演協）昨日舉行春茗茶敘，會長古天樂（古仔）、副會長余安安、錢嘉樂，聯同多名新任理事會成員，包括張繼聰、周家怡、岑珈其等籌辦，吸引逾百會員出席，有羅蘭、余慕蓮、丁羽、馮素波、邵音音、梁葆貞、黃夏蕙及許思敏等，場面熱鬧。

古仔：非常複雜 會盡力

余安安親手整蛋糕慶祝演協成立30周年，現場頒發「傑出演藝大獎」，表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，今年由余金珠、徐廣林、高爾珩及周驄獲獎。周驄在古仔手上接過獎座後，中氣十足表示：「多謝大家畀我肯定，想講良心說話，不是為得獎而來，是真心欣賞演協，特別欣賞古天樂，我擦鞋擦了幾十年，我想古天樂心裏有個願望，就是搞演協轄下老人院。」古仔表示好榮幸頒獎給前輩，大讚每個得獎藝人都實至名歸。問他是否如周驄所言，有願望搞老人院？古仔說：「我都估唔到，因為是非常複雜，我會盡力。」

余安安：演協要有後浪接力

演協第16屆理事會換屆大選於年初完成，古仔連任會長，余安安和錢嘉樂連任副會長，有不少新面孔登場，張繼聰、周家怡分別當選新一屆秘書長及司庫，岑珈其、張敬軒則當選理事，王梓軒、徐智勇（小肥）、梁棨寧（咸旦）、游學修、雷深如（J.Arie）、趙善恆及鄭文獲邀加入成為特邀理事。余安安說：「好開心有好多年輕成員參與，因為我哋始終有日會退休，永遠都要有後浪接力。」

張繼聰盼演藝界更團結

張繼聰、周家怡及岑珈其表示首次出席演協春茗，張繼聰說：「第一次參加好開心，希望可以跟前輩學習，之後慢慢再了解，繼續幫前輩會員外，又可以為後生會員提供輔助同聯繫，希望將演藝人歸納多些類別，令演藝界更團結。」岑珈其希望為演協多搞聚會，「疫情時好多活動都停了，希望可以搞多些，吸納多些年輕藝人加入」。擔任司庫的周家怡自嘲計數不精，「搵個最不叻數學的人做司庫，可能是信我，好彩有會計幫手。希望可以搞多些活動，令個會普及，多些人認識，之後都會有好多慈善活動」。

魚毛不敢一個人出街

2020年患肺纖維化的余慕蓮（魚毛）出席春茗時精神不俗，但身形偏瘦，走路時要傭人攙扶。問到健康狀况？她稱身體狀况麻麻，並透露日前食魚不慎鯁骨，要到急症室，「在醫院等了7小時，好多人，最後都要留院一晚，先攞番條魚骨出來，我現在精神OK，但醫生話我不可以跌倒，所以我不敢一個人出街，一定要有姐姐陪同，每朝早7點去公園行，夜晚在屋企睇兩線劇，睇完就瞓覺。現在開始無記性，所以都有搵些朋友打台灣牌，訓練自己」。

娛樂組