曾志偉稱需求低版權貴冇奧斯卡直播 陳家樂籲幫口提大肚連詩雅增肥

【明報專訊】曾志偉監製兼主演電影《出租家人》前晚舉行首映禮，聯同合演的恬妞、陳家樂、周家怡、艾妮、許靖韻、方力申和導演劉偉恆等出席。曾志偉與恬妞相隔8年再合作，默契依舊，希望透過新片提醒大家珍惜家人，愛要及時。談到今年香港未有電視台直播奧斯卡頒獎禮，身為無綫總經理曾志偉稱觀眾對頒獎禮期待大不如前，加上版權費高，沒有電視台入標。陳家樂早前宣布與太太連詩雅造人成功，透露陪太太產檢喊了3次，又爆連詩雅怕上鏡唔靚，食好少，呼籲大眾見到連詩雅，幫口叫她吃多點。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

曾志偉與恬妞在新片演夫婦，已三四年沒拍港產片的恬妞表示今次獲志偉邀請，志偉笑言因恬妞配得起他，稱與恬妞淵源很深，「我第一部做男主角的台灣片《醜小鴨》跟恬妞合作，當時我高攀她，之後我做老闆投資《小小小警察》，佢又有參演。今次《出租家人》嘅對手要和我很有默契，要帶動我啲戲出來，就想到她，與她合作，我會很有信心」。他笑稱過往在電影中只能追求恬妞，今次終於追到做夫妻。兩人相隔8年再合作，志偉被問恬妞是否一樣美？他說：「從來冇醜樣過。」

若觀眾有需求 明年可入標

恬妞讚志偉成熟不少，談到志偉現在是無綫總經理，她說：「這是他的努力。」她稱今次角色好玩有發揮，電影很有意思，提醒大家要珍惜家人，愛要及時。

提到今年沒有香港電視台直播奧斯卡頒獎禮，志偉認為現時觀眾對頒獎禮的期待不及從前大，加上版權費高，因此今年沒有電視台入標，「如觀眾有此需求，我覺得明年可以做」。

陳陪老婆產檢3次都喊

榮升父親的陳家樂難掩興奮之情，表示太太連詩雅懷孕5個月，預產期7月，想保持神秘，暫不透露BB性別，「男女我都喜歡，都可以陪我睇足球，下次陪太太做產檢照結構，希望BB健健康康」。他說跟連詩雅都好緊張，太太買了部機每天聽BB心跳聲。連詩雅日前爆他陪做產檢時激動流淚，陳家樂表示做產檢是開心事，未入去前醫生已跟他說：「通常爸爸都會喊一次，我睇你喊得幾多次？」他當時還說：「放心，我不會喊。」結果照3次喊足3次，醫生取笑他好喊得，到第4次終於沒有喊。

陳家樂想陪太太入產房分娩和拍片，要看連詩雅意願，並透露太太預產期時要出埠拍戲，有機會不在港，會請陪月陪太太。陳家樂稱沒有特定生幾多個小朋友計劃，不想有太大壓力，但會不設防，順其自然，「由拍拖到結婚，我們很少二人世界，所以未有BB前便享受二人世界」。

周家怡有6個契仔女

陳家樂公開投訴連詩雅吃得太少，就算現在懷孕也不多吃，「她怕肥，上鏡唔靚，之前出席活動話自己有點腫。明白她想以最好狀態示人，但她不明白現階段沒有人會怪她」。他呼籲大家見到連詩雅，幫口叫她多吃點。周家怡恭喜陳家樂榮升爸爸，問她會否當BB契媽？她自言是個煩人，未知陳家樂願意與否，陳家樂表示看緣分。家怡本身已有4個契仔兩個契女，笑言她不用生；陳家樂認為世事難料，計劃趕不上變化。

許靖韻銀幕初吻獻方力申

艾妮與許靖韻在《出租家人》分別飾演大肚婆和方力申（小方）未婚妻，許靖韻更將銀幕初吻獻給小方，「不同角度都拍了幾次，成個感覺好好」。艾妮演過多次大肚婆，但第一次拍分娩戲，幸好她當護士時，入過產房知點做。

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