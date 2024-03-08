舊愛控侵權二度上庭 陳綺貞哽咽稱不願訴訟

【明報專訊】台灣歌手陳綺貞去年被交往18年的舊愛兼經理人、添翼文創負責人鍾成虎炮轟是「假面女神」，數她8宗罪，自稱被對方精神折磨。陳綺貞「文青女神」形象受損，並遭添翼文創指控涉違反著作權法。

台北地檢署今年1月，首度以被告身分傳喚陳綺貞後，陳綺貞昨日第二度上庭，另以告訴人（提告人）身分傳喚鍾成虎。陳綺貞訊後受訪一度哽咽說：「我也非常不願意走到訴訟這一步。」她之後在社交網發文：「最讓我害怕的，是想到我和他在一起這十幾年，到底還有多少我不知道的事情。而我也會小心自己的人身安全，謝謝大家關心。」鍾成虎庭後只說：「謝謝關心。」

控鍾成虎提告內容非事實

陳綺貞之後透過律師發出4點聲明，提到鍾成虎向部分媒體聲稱：「『公司資產被偷』及對我方提告的內容均非事實，純屬滋擾且涉嫌妨害名譽，並意圖混淆視聽，使業界誤以為其仍具有本人著作之專屬授權地位。基於偵查不公開因素，我方尊重台北地方檢察署，故不針對案件內容多做說明，但相信大家很快就會知道真相。我方與鍾成虎先生及添翼公司之間所有著作的授權及經紀關係已經全部終止，但我方著作權仍遭到鍾成虎先生一再侵害，包括鍾先生侵佔音樂及MV母帶不願歸還等事，我方已於2023年10月向法院提起民事訴訟，目前案件審理當中。」

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