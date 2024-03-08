【娛樂場】內地劇《唐人街探案2》原班人馬回歸 楊謹華熊黛林加盟演狠女人

【明報專訊】王寶強與劉昊然主演的內地電影《唐人街探案》2015年上映時叫好叫座，其後除拍續集外，還開拍了同名網劇，由邱澤與尚語賢主演，講述邱澤飾演的林默外號「林黑犬」，IQ高達142、擁有敏銳嗅覺與過人的推理能力，富裕家庭出身，父母遭殺害後，流落到孤兒院，意外被專門處理屍體的「清道夫」老魚收養，成為犯罪現場清理專家。

林默在「笑臉案」為脫罪，主動拜唐仁（王寶強飾）為師。唐仁遠赴美國紐約後，接棒的林默遇到一連串懸疑案件。燒腦緊湊情節播出後引起不少迴響，大受歡迎，原班人馬拍攝《唐人街探案2》，除「師父」王寶強客串，還有楊謹華、熊黛林、張鈞甯、杜德偉與鍾鎮濤等助陣，演出全新懸疑推理單元《天使的旋律》、《惡魔的呼吸》、《遊樂園》、《黃金城》；近日《唐人街2》在愛奇藝播放。

扮精神病患身陷險境

今輯甫開場，唐仁以徒弟林默名義，接受另一名偵探「鋼琴師」委託，收取200萬酬勞，答應在他陷入危機時負責營救。林默接到一通只留下旋律的神秘電話後，查出對方身在專門收容精神病患的療養院，為完成任務，他偽裝成病患潛入其中。未料等待林默營救的鋼琴師已遭殺害，經暗中搜查，他發現院內隱藏着不為人知的黑暗秘密。

林默刻意製造大火，想與提供他重要線索的女病患逃出療養院，卻遇重重危機，除被暴力傾向的病患刺傷鼻子，又遭熊黛林扮演心狠手辣的護士長「彭西」發現他試圖逃脫，不僅把他送進重症區，還以腦電盪療法（ECT）電擊他，使林默痛不欲生。

林默在可能失去嗅覺的危機加上遭到嚴密監控難以逃脫，使他情緒逐漸開始失控及頹廢。另外，林默為獲取更多院內資訊，與心理診療師交換情報，聊起人生中最難忘的事，他想起昔日和神秘犯罪組織成員Ivy（張鈞甯飾）的曖昧過往和頂樓一吻，診療師羨慕表示從未體驗過如此驚心動魄的愛情，勾起觀眾回憶。

張鈞甯曬劇照勾集體回憶

張鈞甯於微博貼出她在劇中角色相隔4年前後對比照，寫下：「Ivy回來了……」網友驚喜留言：「紅玫瑰Ivy限定返場，愛死了」、「Ivy強勢回歸」。劇中演「賢妻變邪教教主」的楊謹華則在微博發文：「《唐探》新人阿信報到，在這裏我終於找到了人生的事業，我會用我的力量拯救更多人。」