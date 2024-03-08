阿當辛迪拿片酬勝「芭比」瑪歌羅比

【明報專訊】美國財經雜誌《福布斯》最近公布2023年荷李活演員收入排行榜，受惠於「芭比海默」熱潮席捲全球，《Barbie芭比》和《奧本海默》分別成為2023年全球票房冠及季軍，票房收14.4億美元（約112.3億港元）及9.5億美元（約74.1億港元），帶挈瑪歌羅比（Margot Robbie）、賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）和麥迪文（Matt Damon）賺個盆滿缽滿。瑪歌年收5900萬美元（約4.6億港元）排名第二，僅次於《太空孤航》男星阿當辛迪拿（Adam Sandler），33歲瑪歌亦是十大「吸金王」中最年輕。賴恩和麥迪文各收4300萬美元（約3.35億港元）並列第4位，屈居在季軍的《職業特工隊：死亡清算上集》湯告魯斯（Tom Cruise）之下。

阿當辛迪拿跟影視串流平台Netflix合作無間，去年推出《猜猜猜誰是兇手2》及《成人禮咪亂嚟》等電影，又演出超過40場棟篤笑，賺得7300萬美元（約5.7億港元）榮登「吸金王」；除了上述頭5位演員，其餘十大位置順序為《晨早直播室》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《轟天猛將4》積遜史達咸（Jason Statham）、《AIR》賓艾費力（Ben Affleck）及《叛諜裁判3：終極一戰》丹素華盛頓（Denzel Washington）。

據《福布斯》報道，排名前10位演員的總收入達4.5億美元（約35億港元），主要收入來自電影而非劇集片酬，而且以白人演員佔絕大多數，黑人僅得金像影帝丹素華盛頓排在榜末。