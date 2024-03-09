【娛樂場】《臥底服務團》 阿正妹頭帶網紅遊香港

【明報專訊】《臥底旅行團》系列是HOY TV王牌節目，主持李尚正（阿正）與盧頌恩（妹頭）是最佳拍檔，去年播映《臥底旅行團3.0》叫好叫座。今年節目10周年，1月乘勢炒冷飯重播《臥底旅行團 爆笑前傳》昔日精華片段，又有特備節目《臥底旅行團之新春賀歲深圳版》。

旅發局贊助 宣傳香港食買玩

本月推出新一輯《臥底服務團》，節目由香港旅遊發展局贊助，節目簡介：阿正與妹頭「回流」香港，化身導遊，為全港觀眾測試香港旅遊業的服務質素，藉此推動業界做得更好。未睇都意識到是「廣告雜誌」，講到明是宣傳香港食、買、玩，唱好服務態度。不過以《臥底》製作班底，也讓一班《臥底》粉絲抱有一定信心。

首站香港仔碼頭 感受漁村風味

節目共8集，由阿正與妹頭化身導遊領隊，炮製多條富香港特色主題的旅遊路線，帶一班「網紅」體驗香港旅遊業的服務，混入餐飲、零售、交通、酒店住宿及景點等行業，以第一身了解遊客最直接反應和感受。新加入嘉賓團友有七仙羽，還有香港與內地的「網紅」虞逸峯（Dennis）、張殷瑞（Harrison）、李靜儀（Heidi）、J Lou（林欣）、李月兒（Luna）、林嘉宏、 梁凱晴（Nina）、喵梓葱頭、大wing同學、張柏鴻、卡卡及Meiying。

本月3日已播映第一集「懷舊本色漫住遊」，七仙羽打頭陣亮相，還有Heidi、卡卡、Dennis、Harrison、Meiying參與。食、買、玩行程好緊湊，大隊第一站是香港仔碼頭，感受漁村風味，阿正、妹頭推介在船上食艇仔粉，七仙羽都大讚夠晒風味，事關這款船上美食在香港只剩兩家，買少見少。接着是避風塘，一行人登上設備齊全的觀光船，圍繞香港仔一帶，飽覽漁市場的風光，亦有打卡點。旅行團還有「水上博物館」，一覽水上人的香港歷史，博物館更加是碩果僅存的「曬家艇」，船上保存了水上人的家具，呈現那些年的生活方式。

川龍村飲茶 阿正被韓女野生捕獲

阿正與妹頭又帶住3名團友踩入位於荔枝角的復古室內滾軸溜冰場，感受1980年代的香港風情，3個年輕團友初接觸踩roller跌跌撞撞，意想不到阿正原來是roller高手，並大展身手，表演花式動作。

香港的飲茶文化也是介紹項目，阿正跟妹頭到川龍村的隱世茶樓，一試老字號端記茶樓，他們撇下一班團友，搵食時一唱一和，終於感受到一貫的臥底風格，阿正還被兩名韓國美少女粉絲「野生捕獲」，突然蹺住他的手合照。

今次《臥底服務團》變廣告雜誌形式，雖然有王牌拍檔阿正與妹頭坐鎮，但也救不了節目，網民留言「好悶」、「好嘈」……看過第一集的觀眾也有感受，幾個網紅七嘴八舌，實在考驗觀眾忍耐力。

《臥底服務團》

HOY TV

3月3日起逢周日晚上9時播映