導演黑澤清無緣再與役所廣司合作 是枝裕和邀坂元裕二寫愛情故事劇本

【明報專訊】《東京奏鳴曲》導演黑澤清，以及《怪物》導演是枝裕和、編劇坂元裕二昨日分別出席「亞洲電影巡迴放映」映後分享會。

黑：重拍舊作《蛇之道》

黑澤清與役所廣司合作無間，稱役所廣司自從演大公司老闆、國家總理、警察署長及富爸爸等角色後，覺得對方樣子好令人討厭，愈來愈不適合演他的電影，但對方在《東京奏鳴曲》飾演小偷角色又演得很好，他說：「我找他演小偷時，他興奮到一口答應。由於他答應演出，我加強了他和小泉今日子在海灘小屋發生關係那幕，寫得濃烈一點。」他笑稱製作人要求寫男人角色不要那麼老，所以跟他同齡（68歲）的役所廣司將不會出現在其作品。黑澤清入行初期拍過多部錄影帶電影，但從沒想過將某些作品重拍搬上大銀幕，讓更多觀眾看到，「好幸運，數年前有間法國製作公司邀請將《蛇之道》重拍成電影」。

是枝裕和表示2018年，製片人給他看《怪物》故事大綱，知道是由坂元裕二編劇，未清楚故事內容便一口答應。坂元裕二指2016見過是枝裕和，當時已希望將來有機會寫劇本給他執導，題材是愛情故事，笑言《怪物》卻不是。是枝裕和即場邀請坂元裕二再寫一個愛情故事劇本給他執導。問是枝裕和執導別人的劇本會否不習慣？他說：「沒有，寫劇本階段我們互相溝通，將劇本修改到最好，我會盡量跟足劇本拍攝。不過我做剪接時，因時間所限，難免有些鏡頭被剪掉。」是枝裕和稱坂本龍一離世前，邀得對方為電影寫歌，「當時坂本龍一說身體不適，不能寫晒整部電影音樂，結果寫了兩首，其中一首用了做主題音樂」。

記者：柯美