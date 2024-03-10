吳啟洋夢想飛黃騰達 10年內搵1億 胡卓希積穀防饑 何洛瑤入行預「揸兜」

【明報專訊】吳啟洋（Phoebus）、何洛瑤（Sica）及胡卓希（Jason）在ViuTV劇《飛黃騰達》為了成為大富翁，參加真人騷投資比賽，爭奪冠軍寶座。現實生活中，Phoebus與Jason承認想飛黃騰達，前者更希望將來坐擁1億元身家。至於Sica笑言入娛樂圈搞藝術，就有心理準備會「揸兜」收場。

記者︰鍾一虹

攝影︰鍾偉茵

Phoebus劇中是投資高手，性格高傲兼自信，經常出言奚落對手，但現實生活中卻不擅投資，「入行3年，收入只夠自給自足，希望有朝一日能夠飛黃騰達，起碼有1億元身家，可以做到自己想做的事情就滿足，夢想在10年內達成。但現在先努力工作掙錢，最近為4月舉行的P1X3L演唱會努力喼弗操肌，兼吃少一點」。

Jason想孭背包環遊世界

Jason也想飛黃騰達，到時可以任性地放假一年環遊世界，感受不同國家的文化，「不需要入住豪華大酒店，孭背包周圍觀光亦是一種享受，希望40歲前做到，但絕對不是退休，我好喜歡演藝工作，可透過旅行的體驗，運用在演戲上，邊隨意旅行邊工作，這就最美滿」。他稱跟劇中角色有共通點，同是有計劃的人，入行前已知道做演員收入不穩定，所以會積穀防饑，搵到錢將之儲起，就算長時間沒工開也不會餓死，「之前當模特兒很多工作，每搵10元就儲起9.5元，除食飯、搭車和供保險的基本開支，生活上很節儉」。Sica認為最重要是心靈富足，「我沒有目標，入得娛樂圈搞藝術就預了會『揸兜』，沒想到如何賺大錢，將來若有錢都會投放在創作上」。

Phoebus扮「笑面虎」呻苦

談到拍攝《飛黃騰達》的困難，Phoebus稱首次演「笑面虎」，很大挑戰，因沒接觸過這種人，又要跟隊友歐鎮灝扮敵對爭獎金，開工前要培養情緒，跟對方保持距離，都很辛苦。Jason覺得最難是融入一班年輕人中，「我跟徐浩昌（肥腸）、陳安立是年過30歲的年長組，不用埋位就會坐下來休息歎咖啡，望住Sica等一班年輕人在另一邊活力充沛地跳舞拍片，覺得他們好勁。初時以為跟他們有代溝，因我和Sica高度有距離，活力又差很遠，幸好拍攝前一齊上堂探討角色，當時已熟絡，亦被他們的活力感染，到拍攝時大家會討論，過程好開心」。Jason讚Phoebus戲裏戲外都很有型，「望到對方，就會問點解我們咁醜樣！」

Sica為角色減肥挺直腰行路

Sica透露除了為角色減肥外，亦發現角色性格跟自己反差很大，「角色很有自信，不會懷疑自己，但我沒有自信，行路頭耷耷。要將角色的價值觀放自己身上演繹出來，初時不知如何應付，最後獲劇組安排，跟老師上課後令我改變很多，開始識講夭心夭肺的說話，又挺直腰行路」。

（何洛瑤/服裝：b+ab 吳啟洋/服裝：Sandroparis）

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