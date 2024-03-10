《中年好聲音2》8強戰 古淖文唱到喊 安雅希《心債》被批感情過多

【明報專訊】無綫歌唱節目《中年好聲音2》今晚播出「最終樂章．第一回：《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》」，9強選手獻唱已故音樂人黃霑創作的金曲爭奪8強席位。

安雅希唱已故天后梅艷芳（阿梅）的《心債》，將歌曲改編成華爾茲風格，未能打動評審。肥媽（Maria Cordero）說：「你擺得太多感情同咬字落去，這首歌你唱得愈簡單就愈好，最緊要是歌詞，阿梅唱到好似講嘢咁，如果你明白歌詞講咩，再講出來，就贏喇！」

周國豐說：「阿梅的歌是好難拿揑感情，這首那種戚戚然、乸住乸住是好難拿揑，你表現一般水準，感動不到我哋。」

古淖文唱《明星》到尾聲時感觸落淚，他解釋道：「想送這首歌給比賽認識的兄弟梁浩賢，他離開舞台時講了一句說話打動我，他說『我來得這個舞台，只是希望大家記得我』。我哋來得這個舞台，除透過歌聲感動大家，亦只簡單希望大家記得我哋，記得我哋個名。」

陳俞霏自爆18歲失聲

陳俞霏賽前接受製作組訪問，她透露18歲時曾失聲唱不到歌，「18歲時開始出來唱歌，因太過消耗把聲同身體，一下子身體爆煲，又哮喘又生瘜肉，搞到失聲，醫生話我無辦法再唱歌」，她不認命，不想放棄音樂夢，不停尋求醫失聲方法，最後搵到個叫Seth Riggs的人，是米高積遜（Michael Jackson）的聲樂老師，她帶了約一萬元飛去美國搵對方，好幸運上了兩堂課，把聲就好了。

娛樂組