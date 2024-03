丈夫去年爆出軌 上月辦妥離婚 妮坦莉寶雯結束11年婚姻

next

【明報專訊】童星出身的《這個殺手不太冷》女星妮坦莉寶雯(Natalie Portman),憑《黑天鵝》首度在奧斯卡封后,並結識了法國舞蹈家Benjamin Millepied,兩人戀情開始沒多久,便於2012年8月在加州舉行婚禮。去年5月,Benjamin被法國傳媒踢爆有婚外情,當時兩人低調處理,未有回應傳聞。二人過往有影皆雙,不過自傳出婚變後,未再一同出席公開場合。美國《人物》雜誌得到妮坦莉方面證實,她和Benjamin Millepied去年7月在法國申請離婚,上月辦妥手續,正式為11年婚姻畫上句號;據報兩人將共同撫養現年12歲兒子Aleph及7歲女兒Amalia。

妮坦莉寶雯最近憑《五月的你,十二月的她》獲金球獎最佳女主角提名,該片亦有份角逐奧斯卡最佳原創劇本。她之後會拍攝《瘋狂紳士幫》佳烈治(Guy Ritchie)執導的《Fountain of Youth》,與《無聲絕境》男星尊卡辛斯基(John Krasinski)合演,並會監製及主演Apple TV+的劇集《Lady in the Lake》。Benjamin Millepied有份參與《沙丘瀚戰:第二章》,為添密菲沙洛米(Timothee Chalamet)與辛蒂雅(Zendaya)的角色編排沙漠步法,藉此避過巨大沙蟲襲擊。另外,他首次執導的電影《Carmen》2022年上映,當時曾表示感激太太的幫忙。